'亞 정상 탈환' 韓 남자 U-20 핸드볼 대표팀…곽노정 핸드볼협회장, SK하이닉스 본사로 초청→격려

사진제공=대한핸드볼협회

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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 남자 20세 이하(U-20) 대표팀이 아시아 정상에 오른 기쁨을 만끽했다.

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대한핸드볼협회는 '지난 7일, 곽노정 대한핸드볼협회장이 제19회 아시아남자주니어(U-20) 핸드볼선수권대회에서 우승한 대표팀을 경기도 이천 SK하이닉스 본사로 초청해 축하 행사를 열었다'고 전했다.

박현종 감독이 이끈 대표팀은 지난달 중국 안후이성 추저우에서 끝난 대회에서 금메달을 목에 걸었다. 아랍에미리트와의 결승에서 극적인 후반 뒤집기로 25대24로 승리. 8년 만이자 통산 4번째로 우승 트로피를 들어 올렸다.

곽 회장은 "우리 대표팀이 강한 투지로 일본과 중동 강호들을 잇달아 제치고, 특히 결승전에서 극적인 대역전승을 통해 핸드볼 팬들에게 감동을 줬다. 여러분의 우승 기운이 9월 아이치-나고야 아시안게임에 참가하는 선배 대표 선수들에게도 이어지길 기대한다"고 말했다.

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박 감독은 "마지막 순간까지 한 팀으로 뭉쳐 역전 드라마를 써낼 수 있었다. 이번 성과에 안주하지 않고 대한민국 핸드볼의 미래를 이끌어갈 선수들과 함께 더욱 발전하는 모습으로 국민들의 성원에 보답하겠다"고 화답했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com