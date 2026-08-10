"요즘 대세 K-파크골프, 지속가능한 성장 위해" '한국파크골프학회 창립기념 정책포럼' 성료

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 전영지 기자]한국파크골프학회(회장 조준용)가 '한국파크골프학회 창립기념 정책포럼'을 성료했다.

Advertisement

한국파크골프학회는 더불어민주당 김승원 국회의원실과 공동으로 지난 7일 오후 2시부 서울 여의도 국회의원회관 제3세미나실에서 창립 기념 정책포럼을 개최했다.

'K-파크골프 시대를 열다! 대한민국 파크골프의 세계화와 지속 가능한 성장 전략'을 주제로 열린 이번 포럼은 국민 생활스포츠로 자리잡은 파크골프의 쾌속 성장을 학문적·정책적·산업적 발전으로 연결하고, 우리 현실에 맞는 지속가능한 발전모델을 모색하기 위해 마련됐다. 이날 포럼에선 학계, 산업계, 언론 및 현장 전문가들이 머리를 맞댔다.

개회식은 우주연 서울사이버대 교수의 사회로 조준용 한국파크골프학회장의 개회사, 김승원·이정문·이기헌 더불어민주당 의원이 축사순으로 진행됐다. 이날 정책포럼을 주최한 김승원 의원은 "국회 차원에서도 수요가 급증하고 있는 생활체육 저변 확대를 위해 파크골프가 성장하도록 법제도적 기반 마련하고, 스포츠통해 국민 모두 건강한 삶과 지역경제발전, 사회통합이 이뤄질 수 있도록 최선을 다하겠다"는 의지를 표했다. 조준용 회장은 학회의 창립 선언과 비전 선포를 통해 "파크골프의 학문적 기반을 강화하고, 연구·교육·정책·산업을 잇는 협력 플랫폼으로서 학회의 역할을 다하겠다"는 청사진을 밝혔다.

Advertisement

포럼에선 기조발제로 김미옥 한체대 교수가 'K-파크골프 시대를 위한 발전모델'을 주제로 파크골프의 지속가능한 발전 방향을 제시했다. 이어 전영창 ㈜케이파크골프 대표가 '대한민국 파크골프의 현주소와 학문적 과제'를, 엄기석 ㈜필드원 대표가 '파크골프 첨단화와 시장 확대'를 주제로 각각 발표했다.

Advertisement

종합토론은 김대희 국립부경대 교수가 좌장을 맡은 가운데 김태훈 데일리안 지역기획부 부장, 박경래 목포과학대 교수, 서원재 을지대 교수, 이창호 파크골프가이드 편집국장이 토론자로 참여했다. 참석자들은 파크골프의 학문적 정체성 확립과 교육·연구 기반 조성, 현장과 산업을 연결하는 정책과제, 기술 혁신과 시장 생태계 확대 방안 등 활발한 논의의 장을 펼쳤다.

한국파크골프학회는 창립기념 정책포럼에서 제시된 의견을 바탕으로 파크골프 관련 학술연구와 전문인력 양성, 정책 제안, 산학협력, 현장 교류 및 국제교류를 단계적으로 확대해 나가는 한편, 이를 통해 대한민국 파크골프의 지속가능한 성장과 세계화에 기여하는 전문 학술단체로 자리매김한다는 계획이다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com