'일반학생X학생선수가 함께 만드는 스포츠 축제' 2026년 청소년스포츠한마당 댄스스포츠대회, 23일 강릉에서 개최

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[스포츠조선 김가을 기자]대한체육회가 주최하고 대한민국댄스스포츠연맹이 주관하는 2026년 청소년스포츠한마당 댄스스포츠대회가 23일 강원대학교 강릉캠퍼스 체육관에서 열린다. 대회에 앞서 22일에는 이번 대회에 참가하는 선수들을 위한 '사전연습 Day'가 진행될 예정이다.

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문화체육관광부, 국민체육진흥공단, 강원특별자치도댄스스포츠연맹이 후원하는 이번 대회는 일반학생과 학생선수가 함께 어우러져 댄스스포츠를 즐길 수 있는 축제형 대회로 펼쳐진다.

전국 초중고등학생을 대상으로 열리는 이번 대회는 일반학생과 학생선수가 한 팀을 이뤄 참가한다. 특히 정해진 음악과 엄격한 점수 규정이 있는 다른 댄스스포츠대회와 달리 학생들에게 친숙한 K-POP과 팝송 등에 기존 안무와 댄스스포츠 스텝을 접목한 특별한 방식으로 경기가 진행된다. 참가자들은 경쟁을 넘어 서로 협력하고 소통하는 스포츠 본연의 가치를 배우고, 댄스스포츠를 보다 쉽고 재미있게 접하며 더욱 친근하게 다가갈 수 있을 것으로 기대된다.

청소년스포츠한마당 댄스스포츠대회는 생활체육으로의 댄스스포츠를 널리 알리고, 청소년들이 자연스럽게 신체활동에 참여할 수 있는 환경을 조성하는 데 의미가 있다. 대회장에서는 경기뿐만 아니라 참가자와 가족들이 함께 즐길 수 있는 다양한 문화행사도 운영된다. 인생세컷 촬영, 레이저 사격, 자전거 솜사탕 만들기, 비누바 만들기, 마리모 어항 만들기, 텀블러 각인, 에코백 꾸미기, 양말 티코스터 만들기 등 다채로운 체험 프로그램을 경험할 수 있다. 모두 함께 즐기는 스포츠 축제의 장을 선보일 예정이다.

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댄스스포츠연맹 관계자는 "이번 청소년스포츠한마당 댄스스포츠대회가 일반학생과 학생선수가 함께 어우러져 건강한 스포츠 문화를 만들어가는 계기가 되기를 기대한다. 앞으로도 청소년들이 쉽고 즐겁게 참여할 수 있는 생활체육 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com