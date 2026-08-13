세팍타크로, 세계선수권대회서 女 더블·팀이벤트 동메달···AG 최종 담금질

대한민국 세팍타크로 국가대표팀이 태국 현지에서 기념 촬영을 하고있다. 사진제공=대한세팍타크로협

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[스포츠조선 이종서 기자] "아시안게임을 더욱 철저하게 준비하겠다."

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대한세팍타크로협회는 12일 "대한민국 세팍타크로 국가대표팀이 태국 방콕에서 열린 '2026 세계 세팍타크로 선수권대회' 일정을 마무리했다"고 밝혔다.

이번 대회는 3일부터 12일까지 태국 방콕에서 개최됐다. 대한민국 대표팀은 남자부 레구·쿼드·팀레구, 여자부 레구·더블·팀레구 등 총 6개 종목에 출전해 세계 강호들과 열전을 펼쳤다.

대한민국 여자대표팀은 더블과 팀이벤트에서 각각 3위에 오르며 값진 동메달을 획득했다. 여자 더블은 라오스에 2대1, 스리랑카에 2대0, 필리핀에 2대0 승리를 거두며 준결승에 진출했다. 아쉽게 베트남에 1대2로 패해 3위로 대회를 마쳤다. 팀레구 이벤트에서도 선전을 이어갔으나 준결승에서 태국에 패하며 3위를 기록했다.

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남자대표팀은 입상에는 이르지 못했지만, 세계 강호들과 접전 끝에 대회를 마무리했다. 이번 대회는 프리미어와 디비전리그가 함께 운영되고 각 조 1위팀만 준결승에 진출하는 치열한 방식으로 진행됐다. 남자 쿼드는 필리핀과 방글라데시를 꺾었고, 남자 레구는 일본에 2:0 승리를 거두는 등 의미 있는 경기를 펼쳤다. 남자 팀레구 역시 대만과 미얀마를 각각 3:0으로 꺾으며 선전했으나, 강팀의 벽을 넘지는 못했다.

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이번 세계선수권대회는 오는 9월 일본에서 열리는 제20회 아이치·나고야 아시안게임을 앞두고 치러진 중요한 실전 점검 무대였다. 대표팀은 세계 정상급 팀들과의 경기를 통해 경기 운영, 전술 완성도, 실전 대응력 등을 점검하며 아시안게임을 향한 마지막 준비 과정에 돌입했다.

여자 국가대표팀 곽성호 감독은 "선수들이 세계선수권대회라는 큰 무대에서 끝까지 집중력을 발휘해준 덕분에 더블과 팀레구에서 값진 성과를 거둘 수 있었다"라며 "이번 대회에서 확인한 성과와 보완점을 바탕으로 아이치·나고야 아시안게임을 더욱 철저히 준비하겠다"라고 말했다.

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대한세팍타크로협회 김영진 회장은, "남자대표팀 역시 치열한 경기 방식 속에서도 끝까지 최선을 다하며 소중한 경험을 쌓았다"라며 "이번 대회에서 얻은 성과와 과제를 발판 삼아 아이치·나고야 아시안게임이라는 결전의 순간까지 최선을 다하겠다"라고 밝혔다.

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한편, 협회는 "이번 세계선수권대회를 통해 확인한 성과와 과제를 바탕으로 오는 9월 일본에서 개최되는 제20회 아이치·나고야 아시안게임 준비에 박차를 가할 예정"이라고 밝혔다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com