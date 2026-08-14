"꿈의 통로가 된 침대과학" 대한체육회, 예카테리나처럼 소속팀 없는 국가대표 안정적 훈련 이어가도록...[오피셜]

사진=연합뉴스

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[스포츠조선 전영지 기자]대한체육회가 소속팀 없는 국가대표 선수들을 위한 후원 연계 및 지원을 강화하는 방안을 모색한다.

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기업 후원 덕분에 꿈을 향한 도전을 이어가게 된 '바이애슬론 국가대표' 예카테리나 압바꾸모바와 같은 사례를 더 많이 만들어가겠다는 의지다.

바이애슬론 국가대표 압바꾸모바는 2016년 대한민국으로 귀화해 2018년 평창동계올림픽 여자 15km 개인전에서 16위, 역대 최고 성적 타이와 함께 2025년 하얼빈동계아시안게임서 금메달을 획득하는 등 국제 무대에서 탁월한 경기력을 보여준 한국 바이애슬론의 역사지만 지난해 소속팀과의 계약 종료 이후 소속팀 없이 훈련하며 시련을 겪었다.

대한체육회는 14일 보도자료를 통해 '압바꾸모바가 안정적으로 훈련을 이어갈 수 있도록 민간기업 후원을 연계했고, 기업 후원을 바탕으로 국가대표 훈련과 경기력 향상을 위한 활동을 이어가고 있다'면서 '소속팀 없이 활동하는 국가대표들이 안정적으로 국가대표 활동과 경기력 향상에 전념할 수 있도록 지원체계를 강화하는 방안을 모색할 계획'이라고 밝혔다.

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지난 4월 에이스침대는 비인기 동계 종목인 바이애슬론 저변 확대와 국가대표팀 훈련 환경 개선을 위해 대한바이애슬론연맹에 3년간 총 3억원 후원을 결정한 바 있다. 압바꾸모바 선수의 안타까운 소식을 접한 에이스침대는 선수 개인의 연봉과 훈련비, 대표팀 해외 전지훈련 비용으로 매년 1억원을 후원하기로 했다. 에이스침대 관계자는 "최고 수준의 기량을 갖추고도 소속팀 없이 홀로 훈련을 이어가야 했던 압바꾸모바 선수의 현실에 공감했다"며 "선수의 도전이 더 큰 결실로 이어질 수 있도록 실질적이고 장기적인 지원에 나서기로 했다"고 후원의 이유를 밝혔다.

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대한체육회에 따르면 2026년 국가대표 1329명 중 소속팀이 없는 선수는 약 115명으로 파악되고 있다. 현재 국가대표 선수에게 강화훈련 참가시 1일 8만원의 훈련 수당이 지급되고 있지만 소속팀이 없는 선수는 훈련 수당 외 정기적 수입이 없어 선수 생활을 안정적으로 지속하는 데 어려움을 겪기도 한다. 대한체육회는 개별 후원 연계를 넘어, 국가대표 훈련수당 확대 등 소속팀 없는 국가대표 선수에 대한 지속적인 경제적 지원이 이뤄질 수 있는 다양한 방안을 검토중이다.

유승민 대한체육회장은 "국가대표 선수들이 소속 여부나 경제적 여건으로 인해 훈련과 경기력 향상에 어려움을 겪지 않도록 세심하게 살피는 것이 중요하다"면서 "모든 국가대표 선수들이 안정적으로 훈련에 전념할 수 있도록 지원 체계를 지속적으로 보완해 나가겠다"는 의지를 전했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com