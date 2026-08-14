"공감과 소통의 대한체육회" 유승민 회장X임직원 '타운홀 미팅' 성료

[스포츠조선 전영지 기자]"공감과 소통의 대한체육회."
대한체육회가 13일 오후 3시 서울 송파구 올림픽파크텔 3층 대한체육회 회의실에서 임직원이 함께하는 '2026년 타운홀 미팅'을 개최했다.
이번 타운홀 미팅은 유승민 대한체육회장 취임 첫 해인 지난해에 이어 올해 두 번째로 열렸다. 임직원간 자유로운 의견 교환을 통해 상호 신뢰를 높이고 소통 중심의 조직 문화를 조성하기 위해 마련된 행사엔 유 회장과 지원석 노조위원장을 비롯한 임직원 100여 명이 참석했다.
이날 타운홀 미팅은 현장 참석이 어려운 직원들을 위해 실시간 온라인 중계를 병행했고, 오픈채팅방을 활용해 현장에서 질문과 의견을 받을 수 있도록 운영해 활발한 참여와 호응을 이끌었다. 사전에 취합된 질문과 현장 및 오픈 채팅방을 통해 접수된 질문을 중심으로 임직원들은 다양한 의견을 나누며 공감하고 소통했다.
유승민 대한체육회장은 "임직원들이 직접 만나 서로의 생각과 고민을 가까이에서 나누고, 서로를 이해하며 공감하는 뜻깊은 자리였다"면서 "이번 타운홀 미팅이 대한체육회의 더 나은 내일을 여는 기분 좋은 변화의 시작점이 되길 기대한다"고 말했다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com