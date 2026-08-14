"공감과 소통의 대한체육회" 유승민 회장X임직원 '타운홀 미팅' 성료

지원석 대한체육회 노조위원장(왼쪽)과 유승민 대한체육회장이 2026년 타운홀 미팅에서 임직원들과 파이팅을 외치고 있다. 사진제공=대한체육회

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 전영지 기자]"공감과 소통의 대한체육회."

Advertisement

대한체육회가 13일 오후 3시 서울 송파구 올림픽파크텔 3층 대한체육회 회의실에서 임직원이 함께하는 '2026년 타운홀 미팅'을 개최했다.

이번 타운홀 미팅은 유승민 대한체육회장 취임 첫 해인 지난해에 이어 올해 두 번째로 열렸다. 임직원간 자유로운 의견 교환을 통해 상호 신뢰를 높이고 소통 중심의 조직 문화를 조성하기 위해 마련된 행사엔 유 회장과 지원석 노조위원장을 비롯한 임직원 100여 명이 참석했다.

이날 타운홀 미팅은 현장 참석이 어려운 직원들을 위해 실시간 온라인 중계를 병행했고, 오픈채팅방을 활용해 현장에서 질문과 의견을 받을 수 있도록 운영해 활발한 참여와 호응을 이끌었다. 사전에 취합된 질문과 현장 및 오픈 채팅방을 통해 접수된 질문을 중심으로 임직원들은 다양한 의견을 나누며 공감하고 소통했다.

Advertisement

유승민 대한체육회장은 "임직원들이 직접 만나 서로의 생각과 고민을 가까이에서 나누고, 서로를 이해하며 공감하는 뜻깊은 자리였다"면서 "이번 타운홀 미팅이 대한체육회의 더 나은 내일을 여는 기분 좋은 변화의 시작점이 되길 기대한다"고 말했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com