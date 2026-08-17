"실력 겨루고, 연대 이뤄지는 자리"...서울에서 열린 '亞 최초' 쇼다운 아시아선수권, 시각장애 대표 스포츠의 도약 알린 또 하나의 출발점

사진제공=대한장애인체육회

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[스포츠조선 이현석 기자]'시각장애 대표 스포츠' 쇼다운의 새로운 도약, 그 시작점이 될 대회가 '대한민국 수도' 서울에서 열렸다.

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쇼다운은 시각장애 스포츠의 '꽃'이다. 1977년 시각장애 캐나다인 조 루이스가 개발, 2015년 국내에 도입된 종목이다. 직사각형 테이블 양쪽에서 두 선수가 불투명 고글로 눈을 가리고, 나무배트를 든 채 구슬이 든 공을 치고받으며 상대 골 포켓에 집어넣는 스포츠다. '에어 하키'와 매우 유사한 형태다. 시각장애인을 위해 고안된 스포츠지만, 비장애인도 함께 즐길 수 있을 만큼 쉽고 간단하다. 경기는 단순하지만, 플레이는 단순함을 뛰어넘는다. 빠른 공수 전환, 소리를 활용한 다양한 공격 플레이는 경이롭다. 청각과 집중력, 순간적인 판단력과 반응속도가 경기의 승패를 가른다. 국내에서도 시각장애 대표 스포츠 중 하나로 저변을 넓혀가고 있는 종목이다.

14일 서울올림픽파크텔에서는 아시아 쇼다운의 새 역사가 쓰였다. 2026년 세계시각장애인스포츠연맹(IBSA) 쇼다운 아시아 챔피언십이 개최됐다. IBSA가 공인하는 아시아 지역 최초의 쇼다운 선수권 대회다. 한국이 첫 개최의 영광을 누렸다. 아시아 지역 쇼다운의 저변 확대의 시작점이라는 기대감이 가득했다.

사진제공=대한장애인체육회

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개회식에는 강윤택 한국시각장애인스포츠연맹 회장, 김예지 국회의원, 이규일 대한장애인쇼다운협회장, 김기덕 서울특별시의회 의원, 즈데넥 발록 IBSA 쇼다운 위원회 위원장, 전선주 대한장애인체육회 선수촌장 등 30여명의 내빈, 참가 선수단이 함께했다. 강 회장은 "대한민국을 찾아준 각국 선수단과 등급 분류상사, 심판 여러분을 모두 환영한다"며 "아시아에서 쇼다운 저변 확대와 시각장애인 스포츠 발전의 새로운 도약을 알리는 뜻깊은 출발점이 되길 기대한다. 국경을 넘어 화합의 장이 되길 바란다"고 했다. 즈데넥 발록 위원장은 이번 대회가 향후 아시아를 비롯해 더 많은 쇼다운 대회를 위한 발판이 될 것이라 평가했다. 그는 "2036년 패럴림픽 종목 선정에 중요할 역할을 할 대회가 이번 아시아 챔피언십이다. 산에 오르는 여정과 같다. 산에 오르기 전 숨을 고르고 지도를 보는 시점이다. 비교적 규모가 작은 대회지만, 더 많은 대회에 참가하게 될 것이다. 참여를 증진하는 것이 중요하다. 선수들에게도 좋은 기회다. 경쟁하고 승리하는 경험을 통해 성장할 수 있다"고 했다.

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쇼다운의 저변 확대와 선수들의 인권 보호에 힘썼던 김 의원도 아시아 챔피언십 개최 의미를 되새김질했다. 김 의원은 "쇼다운은 반세기의 가까운 시간 동안 세계로 뻗어나가며, 국제시각장애인스포츠로 자리매김했다. 이번 대회는 세계랭킹 포인트가 걸린 정식 국제 대회로서 아시아 각국의 기량 있는 선수들이 실력을 겨루고 연대를 이루는 자리"라며 "스포츠는 언어와 국경을 넘어 우리 모두를 하나로 묶어주는 힘이자, 포용적 사회로 나아가는 열쇠다. 쇼다운이 가진 뜨거운 열정과 가능성이 아시아를 넘어 전 세계로 널리 확산되길 기대한다"고 했다. 쇼다운이 장애인과 비장애인이 함께 즐길 수 있는 종목이라는 사실도 강조했다. 통합체육의 길을 열어줄 수 있는 요소다. 김 의원은 "장애 선수, 비장애 선수 모두 똑같은 상황에서 플레이한다. 가장 평등한 경기가 될 수 있지 않을까"라고 했다.

사진제공=대한장애인체육회

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선수들은 2026년 월드 마스터즈 대회 출전권이 걸린 랭킹 포인트를 두고 경쟁했다. 개막을 뜨겁게 달군 경기는 이종경과 김동현의 매치였다. 쇼다운 국내 랭킹 1, 2위에 자리한 두 선수의 충돌, 국제 심판의 장비 확인부터 가벼운 워밍업 이후 본격적인 시작을 알렸다. 김동현의 서브로 시작된 경기는 치열한 공방전이 이어졌다. 테이블을 울리는 빠른 공 소리가 박진감 넘치게 들려왔다. 오직 소리만이 경기장을 채웠다. 공의 소리로 움직임을 판단해 나무배트로 상대 골 포켓을 노렸다. 이종경의 강한 슈팅이 김동현의 골대 안으로 향하며 첫 골이 들어갔다.

그 골을 시작으로 더 타오르기 시작한 두 선수는 강한 슈팅과 집중력 있는 방어로 치열하게 맞붙었다. 득점이 터질 때마다 박수가 선수들을 향해 쏟아졌다. 상대 골문을 직접 노리는 시도부터, 벽을 활용한 다양한 공격 방식이 시선을 사로잡았다. 첫 경기는 이종경의 세트스코어 2대0(11-6, 12-6) 승리였다. 선수들은 쇼다운 현장의 매력을 강조했다. 이종경은 "쇼다운은 시각장애인들이 안전하면서도 어떤 스포츠보다 다이나믹하게 경기할 수 있는 종목"이라며 "쇼다운의 매력은 사운드다. 현장에서만 들을 수 있는 것들이 있다. 경기장에 더 많이 오셔서 즐기셨으면 좋겠다"고 했다. 판사이자, 쇼다운 국가대표인 김동현도 "박진감 넘치는 빠른 경기가 매력적이다. 시작장애인들이 소리만 듣고 빠른 공을 쳐 내는 플레이가 굉장히 신기할 수 있다. 현장에서 접한다면 매력에 빠질 것"이라고 부연했다.

사진제공=대한장애인체육회

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16일까지 열린 이번 아시아 챔피언십에서 한국은 뛰어난 성적을 거뒀다. 금 3개, 은 2개, 동 2개로 참가한 국가 중 최고 성적을 냈다. 남자 개인전에서는 한현종이 금메달을 목에 걸었으며, 여자는 박나연이 시상대 가장 높은 곳에 섰다. 혼성 단체전에서도 한국은 중국과 카자흐스탄을 모두 꺾고 금메달을 차지했다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com