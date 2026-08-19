"프로야구팀 창단 제안도 고사"…'100년 기업' 삼양사, 40년간 여자사이클팀 운영 '외길'

◇삼양사 여자사이클팀 선수들이 훈련을 마치고 기념촬영을 하고 있다. 사진제공=삼양사

◇삼양사 여자사이클팀 선수들이 단체 훈련을 하고 있다. 사진제공=삼양사

◇삼양사 여자사이클팀 선수들이 벨로드롬 주행 훈련을 하고 있다. 사진제공=삼양사

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대표적 '100년 기업' 삼양사의 여자사이클팀이 '창단 40주년'을 맞았다.

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지난 1986년 창단한 삼양사 여자사이클팀은 현재 국내 유일의 민간 여자 실업팀이다. 한때 '국내 최강팀'으로 명성을 떨쳤고, 소속 선수들이 아시안게임 등 국제대회에서 금메달을 획득하기도 있다. 물론 극심한 침체기도 있었다. 영광과 좌절의 모든 순간들은 삼양사 여자사이클단의 생생한 역사다. 지금은 다시 '최강'을 향해 선수와 임직원 모두 힘차게 페달을 밟고 있다.

◇삼양사 여자사이클팀 단장을 맡고 있는 차상원 경영지원PU장. 사진제공=삼양사

여자사이클팀 단장을 맡고 있는 차상원 경영지원PU장은 "창단 당시 남자 실업팀은 11개나 있었지만, 여자 실업팀은 5개뿐이었다. 비인기 종목인데다 여자팀이라는 이유로 더 주목받지 못했다"면서 "그때 삼양사는 기업의 지원이 절실히 필요한 비인기 종목을 지원하는 게 최우선이라고 판단했다. 이는 '정직하게 돈을 벌어 겨레를 위해 올바르게 쓴다'는 수당 김연수 창업주의 인재육성 정신과 그 뜻을 같이 한다"고 40년 전 창단 배경을 설명했다.

창단이 일사천리로 진행된 것만은 아니다. 인기 종목 구단 창단에 대한 그룹 내외부의 요청도 있었다. 차 단장은 "한국프로야구 출범 시기에 호남 연고팀 창단을 제안받았고, 1990년대에는 여자 실업농구단 인수 제안도 받았다"고 공개했다. 그러나 삼양사 측은 이런 제안을 모두 거절하고, 비인기 종목인 '여자사이클'에만 집중했다.

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이는 창업주의 정신을 이어받은 삼양사 경영진의 결단에서 기인한다. 차 단장은 "인기 스포츠 구단 운영은 즉각적인 기업 홍보 효과 때문에 많은 기업들이 관심을 보였다"면서 "그러나 삼양사는 스포츠단 운영 목적을 '홍보를 통한 이윤 창출'에 두지 않았다. 당장의 화려한 스포트라이트를 포기하더라도, 기업의 후원 없이는 생존과 발전이 어려운 비인기 종목을 육성하는 것이야말로 진정한 사회적 역할이라고 판단했다"고 설명했다.

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이러한 그룹의 운영철학은 결국 당시 기반이 취약했던 여자 사이클을 창단 종목으로 선택한 배경이 됐다. 단기적인 마케팅 효과를 좇기보다는 묵묵히 땀 흘리는 선수들의 든든한 버팀목이 되어 한국 스포츠의 균형 있는 발전과 저변 확대에 기여하겠다는 의지였다. 이러한 철학은 결국 40년간 사이클단을 흔들림 없이 운영해 온 원동력이 됐다.

◇김용미 삼양사 여자 사이클팀 감독. 사진제공=삼양사

1993년에 선수로 삼양사에 입단해 현재는 팀을 이끌고 있는 김용미 감독은 "삼양사의 가장 큰 강점은 단연 '응집력'이다. 특히 국내 유일의 민간 기업팀이라는 자부심과 창단 원년부터 다져온 '원팀(One Team)' 문화와 정신이 강점으로 자리잡았다"면서 "올해 상반기에는 해외 전지훈련과 베트남 국제도로대회를 거치며 선수들이 한층 성장했고, 이를 최근 열린 국내 대회에서 경기력으로 증명했다. 하반기에는 전국체육대회에서 그동안 흘린 땀방울이 결실을 맺을 수 있도록 최선을 다할 계획이며, 내년에는 국제 도로대회와 트랙대회에 꾸준히 출전해 성장할 수 있는 환경을 조성할 방침이다"라고 밝혔다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com