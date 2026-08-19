"K-클린스포츠의 레거시, 亞청소년에게 이어진다" 19~22일 부산서 글로벌 도핑방지 캠프...원윤종 IOC위원 등 멘토 참가[오피셜]

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[스포츠조선 전영지 기자]2025년 세계도핑방지기구(WADA) 부산 총회의 'K-클린 스포츠' 레거시가 아시아 청소년 선수들을 위한 교육 프로그램으로 이어진다.

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문화체육관광부와 한국도핑방지위원회(KADA)가 부산광역시(시장 전재수)와 함께 19~22일 부산 국립부경대 대연캠퍼스에서 '2026 글로벌 도핑 방지 청소년 캠프(2026 Clean Sport Youth Camp)'를 개최한다.

이번 캠프는 2025년 아시아 최초로 부산에서 열린 '2025 WADA 부산 총회'의 성공적인 개최를 기념하고, 부산 총회의 유산을 바탕으로 '공정한 스포츠'라는 가치를 미래세대로 확산하기 위해 마련됐다. 한국을 포함 부탄, 캄보디아, 라오스, 몰디브, 스리랑카, 쿠웨이트 등 아시아 7개국에서 펜싱·수영·육상 등 다양한 종목 청소년 선수, 지도자 총 60명이 참가한다. 이번 캠프는 강의형·체험형 도핑 방지 교육과 전·현직 선수 상담뿐 아니라 부산 지역 관광과 'K-팝'댄스, 숏폼 영상 제작 배우기 등 다양한 문화 교류 프로그램으로 구성됐다.

아시아 학생선수들은 도핑 방지에 대한 강의를 듣고, 이동형 도핑관리실을 방문해 검사 절차와 선수의 책임을 현장에서 체험하는 한편 선수로서의 자긍심, 정정당당한 경쟁, 자신에 대한 존중을 담은 도핑 방지 메시지와 숏폼 콘텐츠를 직접 제작한다. 이 결과물은 한국도핑방지위원회(KADA) 공식 SNS를 통해 공개되고 '좋아요'를 가장 많이 받은 팀을 선정해 시상할 계획이다.

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특히 이번 캠프에선 부산 총회 당시 지역 학생들을 대상으로 큰 호응을 얻었던 전·현직 국가대표 멘토링 프로그램을 아시아 학생 선수들에게 확대해 운영한다. 22일엔 '선수의 선택, 클린 스포츠의 가치'를 주제로 이야기 콘서트와 소규모 상담을 진행한다. 국제올림픽위원회(IOC)·세계도핑방지기구(WADA) 선수 위원으로 활동하고 있는 험프리 카양게(럭비, 케냐), 원윤종(봅슬레이)를 비롯해 한국도핑방지위원회 선수 위원으로 활동하고 있는 김나라(체조), 김동현(장애인역도·봅슬레이), 서정화(모굴스키), 홍석만(장애인육상, 전 국제패럴림픽위원회 위원) 등이 참가해 진로, 자기관리, 부상 극복 등 경험을 적극 공유할 예정이다.

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캠프의 마무리로는 '클린 스포츠 서포터스 발대식'을 진행한다. '클린 스포츠 서포터즈'로 공식 위촉된 참가 학생선수들은 각자의 학교와 지역사회에서 도핑 방지의 중요성을 전하는 역할을 맡게 된다. 클린 스포츠 서포터스는 국적을 초월한 연대를 이어가면서 이를 통해 2025년 '부산선언'의 핵심 내용인 공정경쟁 가치 수호, 국가 간 협력 확대와 부산총회에서 확정한 '반도핑 규약(WADA Code)' 개정안의 주요 사항인 청소년 선수 보호 강화의 가치를 미래세대로 이어갈 계획이다.

강대금 문체부 체육협력관은 "이번 캠프는 아시아에서 최초로 열린 부산총회의 성공적인 유산을 이어가는 중요한 행사"라면서 "문체부는 미래의 주역인 학생 선수들이 공정한 경쟁의 가치를 배우고 실천하며, 나아가 전 세계에 깨끗한 스포츠 문화를 확산하는 지도자로 성장할 수 있도록 적극 지원할 것"이라는 의지를 전했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com