슈퍼레이스 5라운드, '용인 나이트 레이스'로 개최…타이어 자존심 대결에 새 변수까지

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'2026 오네(O-NE) 슈퍼레이스 챔피언십'이 시즌 중반을 넘어서는 가운데, 5번째 라운드가 야간 레이스로 펼쳐진다.

짧아진 서킷에서 타이어 제조사 간 경쟁이 이어지는 데다 새로운 팀과 복귀 드라이버까지 가세해 순위 싸움에도 변화가 예상된다. CJ대한통운이 후원하는 슈퍼레이스 챔피언십 5라운드 '용인 나이트 레이스 X 쇼미더머니'가 22일 경기도 용인 에버랜드 스피드웨이에서 열린다.

이번 대회는 일반적인 풀코스가 아닌 야간 레이스 전용 2.538km 숏코스에서 진행된다. 국내 모터스포츠 최상위 클래스인 토요타 가주 레이싱 6000 클래스 결승은 36랩으로 치러진다. 코너가 촘촘하게 배치된 짧은 코스인 만큼 제동과 추월 타이밍을 둘러싼 드라이버들의 판단이 승부에 직접적인 영향을 미칠 것으로 보인다.

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올 시즌 토요타 가주 레이싱 6000 클래스에서는 금호타이어를 장착한 차량들이 잇달아 우승하며 강세를 보이고 있다. 하지만 용인 나이트 레이스에서는 넥센타이어가 강한 면모를 보여왔다. 넥센타이어는 2023년부터 지난해까지 3년 연속 용인 나이트 레이스에서 1~3위를 모두 차지했다.

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드라이버 가운데서는 오네 레이싱 정의철의 기록이 돋보인다. 정의철은 역대 용인 나이트 레이스에서 출전할 때마다 포디움에 오르며 100% 포디움 기록을 이어가고 있다. 서한 GP의 장현진과 김중군 역시 이 대회에서 각각 두 차례 포디움에 오른 경험이 있어 상위권 경쟁에 뛰어들 가능성이 있다.

새로운 얼굴과 복귀 선수도 레이스에 변화를 줄 전망이다. 노루페인트의 후원을 받는 워터큐 이레인레이싱이 이번 시즌 처음으로 슈퍼레이스에 출전하며, 지난해 6000 클래스에서 활약했던 김무진도 금호타이어를 장착하고 다시 경기에 나선다. 금호 SLM은 이정우 대신 필킴을 출전 명단에 포함했다.

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서킷스토리 아카데미 GTA 클래스에서는 비트알앤디 정원형이 2연승에 도전한다. 같은 팀 안경식은 숏코스 최고 랩타임인 1분23초802를 보유하고 있으며, 메르카바 이동호도 GT-1 클래스 시절 1분23초963을 기록했다. 두 선수 모두 3라운드 인제 스피디움에서 리타이어한 만큼 이번 대회에서 분위기 반전을 노린다. 시즌 두 차례 포디움을 기록한 비엠피 모터스포츠 김시우도 선두 경쟁에 합류한다.

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이번 5라운드는 경기 외적인 볼거리도 더해진다. '쇼미더머니'와 협업해 김하온, 나우아임영 등 힙합 아티스트들의 공연이 마련된다. 레이스와 음악 공연을 결합한 야간 축제 형태로 관람객을 끌어모으겠다는 전략이다. 경기는 ENA 스포츠, KBS N 스포츠, tvN 스포츠 등을 통해 생중계 되고, 토요타 가주 레이싱 6000 클래스 결승은 KBS N 스포츠와 tvN 스포츠에서 시청할 수 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com