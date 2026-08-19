"제2의 金윤지, 꿈나무 선수 직접 찾는다" 문체부X대한장애인체육회X교원대,19일 '꿈나무 선수 발굴단' 출범[공식발표]

사진제공=대한장애인체육회

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[스포츠조선 전영지 기자]문화체육관광부(이하 문체부)가 대한장애인체육회, 한국교원대와 함께 꿈나무선수 발굴을 위한 본격적인 프로젝트를 시작한다.

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장애인체육의 미래를 이끌 꿈나무 선수를 체계적으로 발굴·관리·육성하기 위한 '꿈나무선수 발굴단' 출범식이 19일 오후 2시 경기도 이천 장애인국가대표선수촌에서 열린다.

전문선수 부족 문제를 해결하고 국제 경쟁력을 이어가기 위해 문체부와 대한장애인체육회는 유망선수(꿈나무선수 → 신인선수 → 후보선수)에서 국가대표로 이어지는 선수 발굴, 육성 체계를 강화해 나갈 계획이다. 올해부터는 '기다리는 선수 발굴'에서 '찾아가는 선수 발굴'로 전환하고, 체육 현장과 교육 현장을 연결해 차세대선수를 적극 찾아내는 '꿈나무선수 발굴단'을 운영한다.

대한장애인체육회와 교원대의 전문성을 활용해 선수 발굴의 범위와 전문성을 동시에 높이기 위해 대한장애인체육회가 위촉한 19명, 교원대에서 꾸린 31명 등 발굴 위원 총 50명으로 발굴단을 구성했다.

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대한장애인체육회는 시도 및 시군구 장애인체육회 등 체육 현장의 협력망과 장애인체육 전문성을 바탕으로 발굴단을 총괄, 운영한다. 추천받은 장애학생의 정보를 검토해 현장점검 대상자를 선정하고, 대한장애인체육회 전문위원이 직접 현장을 찾아 성장 가능성을 확인한다. 이후 이들에게 적합한 종목을 연계하고 선수육성위원회 등을 통해 꿈나무선수 지원 대상자를 선정한다.

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교원대는 2028년 '체육중고등특수학교' 개교를 앞두고 교육 현장의 협력망을 활용해 체육 분야에 잠재력이 있는 장애학생을 적극 찾아나선다. 체육수업 등 학교 현장에서 학생을 발굴하고, 체육 분야 진로에 관심 있는 학생에게 선수 진출과 진학 등에 필요한 정보를 제공한다. 선수 발굴 자료와 데이터베이스(DB)를 공동 활용하고 '동·하계 꿈나무선수 캠프' 등을 연계해 협력을 강화한다.

문체부는 이번 발굴단 운영을 통해 체육계와 교육계의 전문성과 발굴 역량을 연계해 신규선수를 더욱 체계적으로 발굴할 수 있는 기반을 강화할 계획이다. 이번 출범식에서는 발굴단 사업계획 공유, 발굴 위원 위촉장 수여, 발굴 위원 간담회 등을 진행한다.

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강대금 문체부 체육협력관은 "장애인체육이 지속적으로 국제경쟁력을 확보하기 위해서는 지금의 국가대표를 지원하는 것만큼 다음 세대의 선수를 일찍 찾아내고 체계적으로 키우는 것이 중요하다"면서 "하다며 "'꿈나무선수 발굴단' 출범을 계기로 체육계와 교육계가 함께 학교와 지역사회 곳곳에 숨어 있는 장애인체육 인재를 적극적으로 찾아, 꿈나무선수에서 국가대표로 성장할 수 있는 선수 육성의 선순환 체계를 만들어 나갈 계획"이라고 밝혔다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com