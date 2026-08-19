스포츠토토 해외 축구 경기정보 총 10개 리그 제공

사진제공=한국스포츠레저㈜(

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서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜(대표이사 김대욱)가 2026~2027시즌부터 잉글랜드 2부(EFL), 일본 J2리그, 호주 A리그 등 3개 리그의 경기 정보를 공식 인터넷 발매사이트 베트맨을 통해 신규 제공한다고 밝혔다.

스포츠토토가 제공하는 해외축구 경기 정보는 기존 7개 리그에서 총 10개 리그로 확대된다. 지역별로는 유럽 7개, 일본 2개, 호주 1개 리그다.

제공되는 정보는 리그 일정과 경기 결과, 라이브 스코어(실시간 경기 현황) 등 기본 경기 데이터와 팀 성적, 맞대결 전적, 최근 전적 등 분석 정보로 구성된다.

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특히, 벳코치는 주요 경기 데이터를 바탕으로 이용자가 분석 지표별 가중치를 설정하고, 이에 따른 예상 결과와 예측 확률을 확인할 수 있는 콘텐츠다. 예측 결과는 이용자가 설정한 가중치에 따라 달라질 수 있으며, 경기 분석을 위한 참고용 정보로 제공된다.

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유럽에서는 기존 잉글랜드 프리미어리그(EPL), 스페인 라리가, 이탈리아 세리에A, 독일 분데스리가, 프랑스 리그1, 네덜란드 에레디비지에 등 6개 리그에 잉글랜드 2부(EFL)가 추가된다.

일본은 기존 J1리그에 J2리그가 새롭게 포함된다. 2026-2027시즌 추춘제 전환에 맞춰 J1, J2리그의 경기 정보를 함께 제공하며, 호주 A리그도 신규 제공 대상에 포함된다.

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리그별 개막 일정에 따라 경기 정보도 순차적으로 제공된다. 네덜란드 에레디비지에와 일본 J1 및 J2 리그는 지난 8월 7일, 스페인 라리가는 8월 15일 개막했다.

이어 오는 8월 21일에는 EPL과 프랑스 리그1, 이탈리아 세리에A, 잉글랜드 2부(EFL)가 일정을 시작하고, 독일 분데스리가는 8월 28일 개막한다. 호주 A리그 경기 정보는 오는 10월부터 제공될 예정이다.

한국스포츠레저 관계자는 "이번 경기 정보 확대를 통해 스포츠토토 고객들이 보다 다양한 해외 축구 리그를 체계적으로 분석할 수 있을 것으로 기대한다"며 "정확한 경기 정보와 다양한 분석 콘텐츠를 제공해 이용자의 편의성을 높이는 데 힘쓰겠다"고 전했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com