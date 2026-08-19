"41분→32분" 역시 '세계 최강' 안세영, 32강은 조금 더 수월했다…세계선수권대회 16강 안착

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[스포츠조선 김가을 기자]'세계 최강' 안세영(삼성생명)이 세계선수권대회 16강에 안착했다.

안세영은 19일(이하 한국시각) 인도 뉴델리에서 열린 탈리타 라마다니 위리야완(인도네시아·53위)과의 2026년 세계배드민턴연맹(BWF) 세계선수권대회 여자 단식 32강에서 2대0(21-15, 21-11)으로 이겼다. 승리까지 걸린 시간은 32분이었다.

안세영은 지난달 일본 오픈에서 발 부상으로 기권했다. 이어진 중국 오픈에도 나서지 못했다. 다행히도 안세영은 부상을 털고 건강한 모습으로 돌아왔다. 다만, 경기 감각은 변수였다. 안세영 역시 인도 출국 전 "몸 상태가 많이 올라왔다. 훈련도 정상적으로 따라갈 수 있는 상태다. 통증이 아예 없는 수준은 아니지만, 참고 컨트롤할 수 있는 정도다. 준비를 많이 한 만큼 현지에서 경기 감각을 빨리 찾는 데 집중해야 할 것 같다"고 말했다.

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실제로 안세영은 칼로야나 날반토바(불가리아·40위)와의 64강에선 1게임 초반에는 다소 더딘 출발을 보였다. 이날 승리까지 총 41분 걸렸다.

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안세영은 32강전 1게임 초반부터 주도권었다. 끈질기게 추격하는 위리야완을 상대로 노련하게 점수 차를 유지했다. 안세영은 상대가 15-13으로 쫓아오자 곧바로 4점을 잇달아 뽑아내며 첫 게임을 챙겼다. 2게임은 더 수월했다. 안세영은 특유의 철벽 수비와 날카로운 공격을 앞세워 11-5로 일찌감치 인터벌에 돌입했다. 별다른 위기 없이 승부에 마침표를 찍었다.

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23일까지 열리는 세계선수권대회는 하계 올림픽과 더불어 배드민턴 종목에서 최고 권위와 영예를 자랑한다. 안세영은 지난 2023년 코펜하겐 대회에서 한국 단식 최초 우승이라는 이정표를 세웠다. 부상을 털고 돌아온 안세영은 두 번째 세계선수권 정상을 정조준한다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com