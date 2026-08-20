더는 물러설 수 없는 韓 레슬링 대표팀, 아시안게임 출정식...결연한 AG 선전 각오

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[스포츠조선 이현석 기자]레슬링 대표팀이 아시안게임 미디어데이를 통해 한국 레슬링의 쇄신을 다짐했다.

레슬링 대표팀은 19일 충북 진천 국가대표선수촌에서 2026년 아이치-나고야 아시안게임 미디어데이 기자회견을 진행했다. 김익헌 대한레슬링협회장, 김택수 진천국가대표선수촌장, '레슬링 전설' 심권호 그리고 다수의 레슬링 관계자가 현장에 함께했다.

단순한 아시안게임 목표만을 말하지 않고 한국 레슬링이 개선되어야 한다고 다짐했다. 김익헌 대한레슬링협회장은 "우리 레슬링인들은 기득권을 지키기 위한 싸움에 혈안이 됐고, 지도자들은 안이하게 대처했으며, 선수들도 정신적으로 무너져있었다. 우리는 다시 일어서겠다고 말을 되풀이하는 데 그쳐서는 안 된다. 우리 모두 반성해야 한다"고 했다.

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김택수 진천선수촌장도 "과거 함께 대표팀 생활을 했던 레슬링 선수들은 끝까지 포기하지 않았다"며 "어떤 종목보다 강한 정신력과 투혼이 필요하다. 끝까지 물고 늘어지고 쓰러져달라. 매트에서 쓰러지는 것이 가장 아름다운 모습이다"고 했다.

과거 세계 무대를 호령했던 무대를 찾아보기 어려운 한국 레슬링이다. 2020 도쿄 올림픽에서 '노메달', 2023년에 개최된 2022 항저우 아시안게임에선 동메달 2개에 그치며 과거의 영광은 사라졌다. 한국 레슬링이 아시안게임에서 은메달도 따지 못한 건 1966년 방콕 대회 이후 57년 만의 일이다. 레슬링 대표팀은 이번 아이치-나고야 아시안게임 목표를 금메달 1개, 은메달 1개, 동메달 6개로 설정했다. 다만 이는 현실적인 목표가 아닌 최대치를 제시한 것이나 다름없다.

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항저우 대회 동메달리스트인 정한재(수원시청)가 남자 그레코로만형 67㎏급 금메달 후보로 꼽힌다. 다만 지난해 세계선수권대회에서 다친 오른쪽 팔꿈치 골절 부상을 완전히 회복하지 못하며 100%가 아니다. 항저우 대회 남자 그레코로만형 130㎏급에서 동메달을 딴 김민석(수원시청)이 은메달을 노리지만, 김민석도 왼쪽 가슴 근육 파열로 최고의 활약을 보여주기 어렵다. 남자 그레코로만형 77㎏급 동메달 후보로 언급되고 있 노영훈(울산광역시남구청)은 아직 경험이 부족하다. 동메달도 쉽지 않은 것이 현실이다.

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다만 각오는 단단하다. 정한재는 "여기 있는 모든 선수가 감독님과 같은 마음일 것이다. 꼭 금메달을 따서 한국 레슬링이 살아있다는 것을 보여드리겠다"고 각오를 다졌다. 김민석은 "금메달을 따서 이 태극기를 몸에 감싸는 세리머니를 펼치겠다"며 자신감을 드러냈다.

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한편 남자 자유형 대표팀은 이재성 코치 체제로 이번 대회에 출전한다. 기존 A 감독은 불미스러운 일로 징계받았고, 국민권익위원회와 대한레슬링협회, 대한체육회의 의견이 엇갈리면서 복귀하지 못했다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com