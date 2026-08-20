"다시 돌아오지 않을 것" 관중석에 침 뱉던 최악의 악동, 약물까지 걸렸다...도핑 양성 후 "정말 죄송합니다" 사과

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]'악동' 닉 키리오스가 약물 양성 반응으로 논란에 중심에 섰다.

영국의 더선은 19일(한국시각) '키리오스는 윔블던 워밍업 대회에서 코카인 양성 반응이 나와 테니스 경기 출전 정지 처분을 받았다'고 보도했다.

더선은 '키리오스는 개인 SNS에 올린 장문의 성명을 통해 스스로 실수를 저질렀다고 인정했다. 지난 6월 마요르카에서 열린 ATP 250 대회에서 진행한 도핑 테스트에 양성 반응이 나왔다'고 전했다.

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AP연합뉴스

키리오는 개인 SNS를 통해 "최근 마요르카에서 실시한 약물 검사에서 코카인 양성 반응이 나와 적발되었다. 큰 실수를 저질렀고, 그에 대한 모든 책임을 지겠다. 팬 여러분, 가족, 스폰서, 그리고 저와 가까운 모든 분들께 죄송하다"며 "그 어떤 것도 제가 한 일을 정당화할 수는 없다"고 해당 사실을 인정했다. 그는 앞서 지난 6월 마요르카에서 열린 ATP 250 대회에서 탈락 후 "다시 돌아오지 않을 것 같아"며 은퇴를 암시했었다.

기행으로 악명높은 키리오스는 어마어마한 벌금을 낸 선수로도 유명하다. 지난 2019년 열린 신시내티 오픈에서는 심판과 시비가 붙어 경기 중 라켓 두 개를 부수고 한화 1억 8천만원이 넘는 벌금을 지불했다. 당시 테니스 역사상 최대치 벌금이었다.

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여기서 그치지 않았다. 2022년 윔블던 테니스 대회 남자단식에서는 경기 후 갑자기 관중석에 침을 뱉기도 했다. 해당 관중석에는 경기 중 그와 말다툼을 벌였던 관중이 앉아있었다. 그는 이후 "나를 존중하지 않았기에 침을 뱉었다"라고 당당히 밝히기도 했다.

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코트 위의 악동이었지만, 뛰어난 실력으로 무대를 누비기도 했던 키리오스의 마지막은 초라할 예정이다. 약물 양성 반응 이후 은퇴를 예고한 그가 다시 코트로 돌아오기는 쉽지 않을 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com