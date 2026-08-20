"일본 하늘에 태극기 꽂고 오겠다!" 아이치-나고야AG 나서는 대한민국 선수단, 목표는 '금메달 40~45개, 종합 3위'

20일 진천 국가대표선수촌에서 2026 아이치-나고야 아시안게임 D-30일 미디어데이가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 유승민 회장과 임원, 국가대표 선수들. 진천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.20/

20일 진천 국가대표선수촌에서 2026 아이치-나고야 아시안게임 D-30일 미디어데이가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 국가대표 선수들. 진천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.20/

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[진천=스포츠조선 박찬준 기자]"일본 하늘에 태극기를 꽂고 오겠다!"

'팀코리아'의 당찬 각오였다. 20일 충북 진천국가대표선수촌 챔피언하우스에서 '2026 아이치-나고야아시안게임 D-30 미디어데이'가 열렸다. 이 자리에는 유승민 대한체육회장, 이상현 선수단장, 김택수 선수촌장을 비롯해 유도의 김민종 허미미, 수영의 황선우 김우민, 근대5종의 전웅태 성승민 등 각종목별 선수들이 함께했다.

일본에서 32년 만에 열리는 제20회 하계 아시안게임은 9월19일 일본 아이치현 나고야의 파로마 미즈호 스타디움에서 열리는 개회식을 시작으로 10월4일까지 16일간 진행된다. 이번 대회에는 43개 종목 71개 세부 종목에 총 469개의 금메달이 걸려 있다. 한국은 크리켓과 빠델을 제외한 41개 종목에 792명의 선수를 파견한다.

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이번 대회는 예년과 비교해 차이가 있다. 일단 정식 선수촌이 없다. 개조한 컨테이너, 크루즈 여객선 등을 활용한다. 경기도 나고야, 아이치현 뿐만 아니라 도쿄, 오사카, 시즈오카 등에서 진행된다. 선수단 관리가 쉽지 않은 상황이다. 유 회장은 "경기장과 숙소가 많이 분포돼 있는만큼, 밀집돼 있던 과거와 달리 집중적인 지원이 쉽지 않은 상황이다. 그래도 우리 체육회가 경험이 풍부한만큼 최선을 다하도록 하겠다"고 ?다.

20일 진천 국가대표선수촌에서 2026 아이치-나고야 아시안게임 D-30일 미디어데이가 열렸다. 기자회견에 참석해 포부를 밝히고 있는 국가대표 선수들. 진천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.20/

20일 진천 국가대표선수촌에서 2026 아이치-나고야 아시안게임 D-30일 미디어데이가 열렸다. 함께 포즈를 취하고 있는 수영 국가대표 김우민, 황선우. 진천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.20/

대한체육회는 메인 2개, 거점 3개 등 총 5개의 본부를 만들어 현지 지원에 나선다. 유 회장은 두 달전 직접 실사를 다녀왔다. '팀코리아 케어' 프로젝트를 준비하는 등 만반의 준비를 마쳤다. 유 회장은 "진천선수촌에서 지원하는 시스템을 고도화시켰다고 보면 될 것 같다. 종목별 특별 지원, 의·과학 지원, 회복 및 컨디션 관리, 사기 진작 및 정신력 강화 등에 집중 지원할 계획"이라고 했다.

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선수들도 벌써부터 만족해 하는 모습이다. 지난 파리올림픽에서 동메달을 차지하며 한국 여자 복싱 최초의 메달리스트가 된 임애지는 "라이벌 선수와 실제 시합을 한 것 같이 해주는 VR 프로그램이나, 특별한 선수 분석 프로그램 등이 큰 도움이 된다"고 엄지를 치켜올렸다.

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이번 대회 대한민국의 목표는 금메달 40~45개, 종합 3위다. 하지만 최소한의 목표다. 이상현 선수단장은 "우리가 최근 대회에서 일본에 모두 밀렸다. 하지만 지난 항저우 대회에서 메달 갯수는 일본보다 많았다. 한국 선수들은 위기때 마다 힘을 발휘하는 저력이 있다. 신예들이 패기를 발휘한다면 기대 이상의 성과를 낼 수 있을 것"이라고 했다.

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양궁 컴파운드의 강윤서, 수영 배영의 윤지환, 유도의 이현지 등은 체육회가 기대하는 기대주다. 역대 메달 전망마다 제외됐던 육상 역시 큰 기대를 받고 있다. 육상의 나마디조엘진은 "처음 나가는 아시안게임이라 긴장도 되고 기대도 된다. 개인 최고 기록을 경신한다면 메달권도 바라볼 수 있다. 자신감 갖고 임하겠다"고 했다.

무엇보다 일본에서 치러지는 대회인만큼 각오가 남다르다. 김택수 선수촌장은 "광복절이 지난지 얼마되지 않았다. 일본 적지에서 어려운 상황이 예상된다. 우리 선수들이 그간 훈련한 과정이 헛되지 않게 포기하지 않는 끈기, 무엇보다 태극기가 가슴에 있다는 것처럼 강한 정신력을 발휘했으면 좋겠다"고 했다. 재일교포인 유도 선수 허미미도 "일본에서 하니까 더 긴장도 되고 더 부담되기도 하다. 그래도 응원해주는 분이 많아서 힘이 난다. 반드시 금메달을 딸 수 있도록 하겠다"고 했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com