'퍼펙트 경기' 韓 배드민턴 자존심 안세영, 세계선수권 3연속 2-0 승리…8강 안착

사진=REUTERS 연합뉴스

사진=EPA 연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]'세계 최강' 안세영(삼성생명)이 세계선수권대회 8강에 안착했다.

안세영은 19일(이하 한국시각) 인도 뉴델리에서 열린 미아 블리크펠트(덴마크·16위)와의 2026년 세계배드민턴연맹(BWF) 세계선수권대회 여자 단식 16강전에서 2대0(21-16, 21-10)으로 이겼다.

이로써 안세영은 64강전 칼로야나 날반토바(불가리아·40위), 32강전 탈리타 라마다니 위리야완(인도네시아·53위)에 이어 블리크펠트까지 단 한 게임도 내주지 않는 '퍼펙트 경기'로 8강에 안착했다.

Advertisement

이날 안세영은 1게임 11-10으로 인터벌을 맞으며 팽팽한 흐름을 보였다. 휴식 이후 3연속 득점을 기록하며 분위기를 띄웠다. 그는 막판에도 3점을 연달아 따내며 기선을 제압했다. 2게임은 훨씬 수월했다. 초반부터 단 1점만 내준 채 6점을 몰아쳤다. 코트 구석을 찌르는 셔틀콕을 몸을 던져 받아내는 등 특유의 끈끈한 수비력을 과시했다. 16-10으로 앞선 상황에서는 내리 5점을 몰아치며 승리를 챙겼다.

사진=EPA 연합뉴스

사진=AP Photo/Manish Swarup-AP 연합뉴스

안세영은 지난 2023년 코펜하겐 대회에서 한국 단식 선수로는 처음으로 정상에 올랐다. 지난해 파리 대회 4강에서는 천위페이(중국)에게 패해 동메달을 목에 걸었다. 안세영은 이번 대회에서 정상 탈환에 도전한다.

Advertisement

변수는 그의 몸 상태다. 안세영은 지난달 일본 오픈에서 발 부상으로 기권했다. 이어진 중국 오픈에도 나서지 못했다. 다행히도 안세영은 부상을 털고 건강한 모습으로 돌아왔다. 다만, 경기 감각은 완전하지 않았다. 안세영 역시 인도 출국 전 "몸 상태가 많이 올라왔다. 훈련도 정상적으로 따라갈 수 있는 상태다. 통증이 아예 없는 수준은 아니지만, 참고 컨트롤할 수 있는 정도다. 준비를 많이 한 만큼 현지에서 경기 감각을 빨리 찾는 데 집중해야 할 것 같다"고 말했다. 그러나 안세영은 부상 복귀전에서 안정적인 경기력으로 정상을 향해 순항하고 있다.

Advertisement

김가을 기자 epi17@sportschosun.com