'퍼펙트 경기' 韓 배드민턴 자존심 안세영, 세계선수권 3연속 2-0 승리…8강 안착

[스포츠조선 김가을 기자]'세계 최강' 안세영(삼성생명)이 세계선수권대회 8강에 안착했다.
안세영은 19일(이하 한국시각) 인도 뉴델리에서 열린 미아 블리크펠트(덴마크·16위)와의 2026년 세계배드민턴연맹(BWF) 세계선수권대회 여자 단식 16강전에서 2대0(21-16, 21-10)으로 이겼다.
이로써 안세영은 64강전 칼로야나 날반토바(불가리아·40위), 32강전 탈리타 라마다니 위리야완(인도네시아·53위)에 이어 블리크펠트까지 단 한 게임도 내주지 않는 '퍼펙트 경기'로 8강에 안착했다.
이날 안세영은 1게임 11-10으로 인터벌을 맞으며 팽팽한 흐름을 보였다. 휴식 이후 3연속 득점을 기록하며 분위기를 띄웠다. 그는 막판에도 3점을 연달아 따내며 기선을 제압했다. 2게임은 훨씬 수월했다. 초반부터 단 1점만 내준 채 6점을 몰아쳤다. 코트 구석을 찌르는 셔틀콕을 몸을 던져 받아내는 등 특유의 끈끈한 수비력을 과시했다. 16-10으로 앞선 상황에서는 내리 5점을 몰아치며 승리를 챙겼다.
안세영은 지난 2023년 코펜하겐 대회에서 한국 단식 선수로는 처음으로 정상에 올랐다. 지난해 파리 대회 4강에서는 천위페이(중국)에게 패해 동메달을 목에 걸었다. 안세영은 이번 대회에서 정상 탈환에 도전한다.
변수는 그의 몸 상태다. 안세영은 지난달 일본 오픈에서 발 부상으로 기권했다. 이어진 중국 오픈에도 나서지 못했다. 다행히도 안세영은 부상을 털고 건강한 모습으로 돌아왔다. 다만, 경기 감각은 완전하지 않았다. 안세영 역시 인도 출국 전 "몸 상태가 많이 올라왔다. 훈련도 정상적으로 따라갈 수 있는 상태다. 통증이 아예 없는 수준은 아니지만, 참고 컨트롤할 수 있는 정도다. 준비를 많이 한 만큼 현지에서 경기 감각을 빨리 찾는 데 집중해야 할 것 같다"고 말했다. 그러나 안세영은 부상 복귀전에서 안정적인 경기력으로 정상을 향해 순항하고 있다.
김가을 기자 epi17@sportschosun.com