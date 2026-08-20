'항저우 신화' 재현하려는 한국 수영 간판 김우민-황선우 "출전하는 모든 종목에서 메달 따고 싶다!"

20일 진천 국가대표선수촌에서 2026 아이치-나고야 아시안게임 D-30일 미디어데이가 열렸다. 함께 포즈를 취하고 있는 수영 국가대표 김우민, 황선우. 진천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.20/

20일 진천 국가대표선수촌에서 2026 아이치-나고야 아시안게임 D-30일 미디어데이가 열렸다. 기자회견에 참석해 포부를 밝히고 있는 수영 국가대표 김우민. 진천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.20/

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[진천=스포츠조선 박찬준 기자]"이번 아이치-나고야아시안게임에서도 역대 최고 성적 충분히 가능하다!"

한국 수영이 또 한번의 역사에 도전한다. 한국은 2023년에 열린 2022년 항저우아시안게임 경영에서 금메달 6개, 은메달 6개, 동메달 10개 등 22개의 메달을 쓸어 담으며 아시안게임 경영 종목 사상 최다 메달 기록을 세웠다. 당시 김우민은 자유형 400ｍ와 800ｍ, 계영 800ｍ를 석권하며 2010년 광저우 대회 박태환 이후 13년 만에 한국 수영 아시안게임 3관왕에 올랐다. 황선우도 자유형 200ｍ와 계영 800ｍ 금메달로 2관왕을 차지했다.

20일 충북 진천 국가대표선수촌에서 열린 '2026 아이치-나고야아시안게임 D-30 미디어데이'에서도 수영 대표팀에 이목이 집중됐다. 김우민은 "아주 많은 종목에 출전하는 것이 목표다. 무사히, 열심히 수영하는게 1차 목표고, 2번째는 최대한 많은 메달을 목에 걸고 싶다. 기록 단축도 하고 싶다"고 했다. 이어 "항저우 때처럼 3관왕을 하면 좋을 것 같다. 이번에도 모든 종목에서 금메달 싸움을 목표로 하겠다"고 했다.

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자신감은 충만하다. 김우민은 "각종 대회에서 메달을 따면 자신감도 올라와 있다"며 "당연히 견제는 예상하고 있다. 디펜딩챔피언이 아닌 도전자의 입장으로 경기를 치르고 싶다"고 했다.

가장 큰 변수는 중국의 신성 장잔숴다. 2007년생인 장잔숴는 자유형 400ｍ에서 세계주니어기록을 거듭 갈아치우며 '제2의 쑨양'으로 불리고 있다. 김우민, 황선우와는 자유형 200ｍ, 400ｍ 등 주 종목이 대거 겹친다. 김우민은 "장잔숴는 너무 잘 안다. 저와 종목이 많이 겹친다"면서도 "일단 그 선수 생각을 많이 안 하려고 한다"고 했다. 이어 "저는 큰 무대에 강하다고 생각한다. 아시안게임 경기에 임하면서 노련하게 경기를 풀어가야 할 것 같다"고 덧붙였다.

20일 진천 국가대표선수촌에서 2026 아이치-나고야 아시안게임 D-30일 미디어데이가 열렸다. 기자회견에 참석해 포부를 밝히고 있는 수영 국가대표 황선우. 진천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.20/

20일 진천 국가대표선수촌에서 2026 아이치-나고야 아시안게임 D-30일 미디어데이가 열렸다. 함께 포즈를 취하고 있는 수영 국가대표 김우민, 황선우. 진천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.20/

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황선우도 "이번이 두 번째 아시안게임이다. 많은 메달을 걸었던 만큼, 이번에도 출전하는 모든 종목에서 메달을 얻고 싶다"고 말했다. 이어 "체력 훈련도 많이 하고 도쿄 이후 근력 운동도 병행하면서 5년 동안 몸무게가 10㎏ 늘었다. 그래서 지금은 80㎏이 넘는다"며 "완벽한 답은 없다. 과거 좋았을때를 토대로 할 생각이다. 생각을 비우고 마음 편하게 준비하고 있다"고 했다.

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황선우는 하루하루 치열하게 준비 중이다. 그는 "수영은 새벽 훈련을 하지 않고 아침에 일어나서 오전 훈련을 한다. 오전에만 5천∼6천ｍ를 하고 낮잠을 잔 뒤 오후에 비슷하게 한다"며 "월·수·금 주 3회는 고강도 훈련을 하고, 근력 운동은 경기에 필요한 만큼만 주 2회 한다"고 말했다. 황선우는 지난해 전국체전에서 아시아 기록과 한국 신기록을 세우며 쾌조의 컨디션을 과시 중이다.

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주 종목인 자유형 200ｍ에서는 장잔숴에 더해 일본의 무라사 다쓰야까지 가세하는 3파전을 예상했다. 황선우는 "일본의 무라사 선수도 200ｍ에서 좋은 성적을 낸다. 3명이 1분43∼44초대에서 다툴 것 같다"며 "이번 대회는 자신 있다. 제 개인 기록(1분43초92)을 깨는 게 목표다. 그걸 깬다면 좋은 결과가 따라올 것 같다"고 말했다.

황선우에게 도쿄는 약속의 땅이다. 그는 2021년 도쿄올림픽을 통해 스타덤에 올랐다. 그는 "도쿄 수영장은 나를 있게 한 곳이고, 좋아하는 곳이다. 그래서 2021년만큼 뭔가 보여드리고 싶은 마음이 크다"고 힘주어 말했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com