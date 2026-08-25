한국스포츠레저 임직원 대상, 김호기 교수 초청 '국정철학특강' 개최

지난 8월 24일(월) 진행된 국정철학 특강에 참여한 한국스포츠레저 임직원들이 교육을 듣고 있다. 사진제공=한극스포츠레저(주)

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서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜(대표이사 김대욱)가 김호기 연세대학교 사회학과 명예교수를 초청해 진행한 임직원 대상 '국정철학 특강'을 성황리에 치렀다.

지난 8월24일(월) 진행된 이번 특강에는 김대욱 대표이사를 비롯한 임원과 국정과제 수행 관련 관리자 및 실무자 등 약 50명이 참석했다.

이번 교육은 정부의 국정운영 방향과 주요 국정과제에 대한 임직원의 이해를 높이고, 체육진흥투표권 사업과 국정목표를 연계해 기관의 정책 실행력을 강화하기 위해 마련됐다.

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강연은 '이재명 정부의 국가비전과 국정과제'를 주제로 진행됐다. 김 교수는 국정운영 5개년 계획의 주요 내용을 소개하고, '국민이 주인인 나라, 함께 행복한 대한민국'이라는 국가비전의 의미를 설명했다.

이어 경청과 통합 공정과 신뢰 실용과 성과 등 3대 국정원칙을 비롯해 국민이 하나되는 정치 세계를 이끄는 혁신경제 모두가 잘사는 균형성장 기본이 튼튼한 사회 국익 중심의 외교안보 등 5대 국정목표를 공유했다.

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또한 '속도·성과·소통'을 중심으로 주요 국정과제의 실행력을 높이고, 국민이 일상에서 체감할 수 있는 실질적인 정책 성과를 창출하기 위한 방향도 소개했다. 문화 및 스포츠 기반 확충과 생활체육 참여 확대 등 체육 분야의 정책 방향도 함께 다뤘다. 참석자들은 이를 바탕으로 체육진흥투표권 사업의 공공성과 사회적 가치를 높이기 위한 기관의 역할을 점검했다.

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한국스포츠레저는 이번 특강을 계기로 국민체육진흥기금 조성과 건전한 스포츠 관람문화 확산 등 주요 사업을 국정목표와 연계해 추진할 계획이다.

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강연을 맡은 김호기 교수는 현재 경제인문사회연구회의 국가미래전략연구위원회위원장으로 활동하고 있으며, 국무총리비서실 사회특별보좌관과 행정안전부 정책자문위원회 위원장 등을 역임했다. 중소벤처기업부와 지방자치인재개발원 등에서도 국정철학과 국정과제를 주제로 강연을 진행한 바 있다.

한국스포츠레저 관계자는 "이번 특강은 정부의 국정운영 방향을 이해하고 체육진흥투표권 사업이 수행해야 할 역할을 점검하는 계기가 됐다"며 "앞으로도 사업의 공공성과 책임성을 강화하고 국민이 체감할 수 있는 성과를 만들어가기 위해 노력하겠다"고 전했다.

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