세계 평정한 韓 배드민턴…'세계 최강' 안세영 선봉, 日 아시안게임 金 정조준 "더 좋은 성과를 낼 것"

사진=연합뉴스

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대한민국 배드민턴이 세계를 점령했다. 박주봉 감독이 이끄는 한국 배드민턴 대표팀은 최근 인도 뉴델리에서 막을 내린 2026년 세계배드민턴연맹(BWF) 세계선수권대회에서 금메달 2, 동메달 1개를 목에 걸었다. 5개 종목 중 무려 세 종목 포디움에 오르는 쾌거를 달성했다. 안주는 없다. 한국 배드민턴은 빛나는 어제를 뒤로한 채, 다가오는 2026년 아이치-나고야 아시안게임에서의 금빛 스매시를 다짐했다.

25일 인천국제공항을 통해 귀국한 박 감독은 "아시안게임을 앞두고 큰 대회에서 좋은 성과를 올려 기쁘다. 이번 대회와 같은 결과를 목표로 아시안게임 역시 최선을 다해 준비하겠다"라고 각오를 다졌다.

선봉엔 '세계 최강' 안세영(삼성생명)이 선다. 여자단식 세계랭킹 1위 안세영은 2023년 코펜하겐 대회 이후 3년 만에 정상 탈환에 성공했다. 부상 공백으로 인한 경기력 저하 우려도 단박에 날렸다.

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그는 지난달 일본오픈 때 왼쪽 발 통증을 호소한 뒤 한동안 재활에 몰두했다. 안세영은 부상 복귀 대회에서 단 한 게임도 내주지 않는 '퍼펙트 경기'로 우승에 도달했다. 안세영은 "(아시안게임) 일본에서 하더라도 나는 내가 더 잃을 게 없다는 식으로 자신 있게 달려든다면, 상대도 긴장할 것으로 생각한다. 계속 해왔던 대로, 준비했던 대로 하겠다"고 다짐했다.

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여자복식 이소희-백하나(이상 인천국제공항) 조도 금빛 자신감을 얻었다. 이들은 1995년 스위스 로잔 대회의 길영아-장혜옥 조 이후 31년 만에 한국 여자복식에 세계선수권 금메달을 안겼다. 결승에서 세계 1위 류성수-탄닝(중국) 조를 상대로 최근 5연패의 사슬도 끊어냈다.

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이소희는 "결승이란 큰 무대에서 그들을 꺾었기 때문에, 곧 다가올 아시안게임에서도 이길 수 있다는 희망을 봤다"라고 했다. 백하나도 "이번에 그 (연패) 사슬을 끊어내면서 다음 경기부터는 조금 더 자신감 있게 임할 수 있을 것 같다"고 희망을 노래했다.

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동메달을 목에 건 남자복식 세계랭킹 1위 서승재-김원호(이상 삼성생명) 조는 이를 악물었다. 이들은 지난해 안세영과 나란히 단일 시즌 역대 최다승 타이인 11개의 우승 트로피를 들어 올리며 코트를 지배했다. 그러나 최근 5개 대회에서 은메달 2, 동메달 3개를 목에 걸었다. 상대 팀들의 집요한 견제에 시달리며 우승 행진에 제동이 걸렸다.

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서승재는 "남자복식에서 아시안게임 금메달이 나온 지 오래 됐다. 꼭 해내고 싶다는 욕심이 난다. 결과뿐 아니라 과정에 충실하며, 한 경기 한 경기 최선을 다해 반드시 좋은 결과를 만들겠다"라고 말했다.

김원호 역시 "목표는 늘 우승이지만, 무엇보다 우리가 제일 잘 할 수 있는 플레이를 찾아가며 차근차근 경기를 치러나가겠다"고 다짐했다. 박 감독은 "선수들과 충분히 피드백을 나눈 만큼 아시안게임에서는 더 좋은 성과를 낼 것"이라고 믿음을 드러냈다. 김가을 기자 epi17@sportschosun.com