"黃선우X金우민X金영범,2010년생 김승원→1995년생 이주호" 수영 황금세대 이유있는 금빛 자신감[아이치-나고야AG 미디어데이 현장]

25일 충북 진천선수촌 챔피언하우스에서 열린 대한수영연맹 수영 국가대표팀미디어데이 행사에서 경영 국가대표 김우민과 황선우가 자리에 앉고 있다.

각오 밝히는 이주호

각오 밝히는 김승원

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"아시안게임은 처음이지만 꼭 금메달 따서 돌아오겠습니다." ('배영 2010년생 막내' 김승원) "아시안게임 3연속 메달로 대한민국 수영에 발자취를 남기겠습니다."('1995년생 배영 캡틴' 이주호)

아이치-나고야아시안게임 개막 25일을 앞둔 25일 충북 진천국가대표선수촌에서 열린 대한수영연맹 미디어데이, 첫 아시안게임에 나서는 '막내' 김승원부터 세 번째 아시안게임에 도전하는 '캡틴' 이주호까지 자신감이 넘쳤다. 3년 전 항저우 대회 3관왕 MVP '킹우민' 김우민도, 자유형 200m 아시아신기록 보유자, '수영괴물' 황선우도, 압도적 피지컬의 '20세 수영 신성' 김영범도 하나같이 금빛 목표를 밝혔다.

한국 경영은 3년 전 항저우에서 금메달 6개, 은메달 6개, 동메달 10개를 휩쓸며 역대 최다 금메달, 최다 메달 기록, 14개의 한국신기록을 세웠다. 수영강국 일본을 제치고 중국(금 28개, 은 21개, 동 9개)에 이어 종목 2위를 기록했다. 아이치-나고야 대회도 469개의 금메달 중 55개가 수영 종목에 걸려 있다. 한중일의 뜨거운 경쟁이 예고된 가운데 태극전사들은 '부담감'보다는 '금빛 자신감'을 노래했다.

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김우민은 "부담감같은 건 없다. 항저우에서 즐겁게 한 것처럼 이번에도 즐기면서 좋은 레이스를 하다 보면 좋은 결과는 따라올 것"이라고 자신했다. 황선우는 중국, 일본 신예들의 약진을 경계하면서도 아시아신기록 보유자의 자신감을 드러냈다. "항저우때는 1분44초대 선수들이 없었는데 이번 대회는 일본 무라사 타츠야가 44초대 중반(1분44초75) 중국 신예선수 장잔슈오(1분44초53)가 전종목에서 좋은 기록을 보여주고 있다"고 짚은 후 "개인적인 목표는 1분43초92의 내 아시아신기록을 경신하는 것이다. 페이스를 처음부터 끝까지 잘 마무리해 '43초대'를 찍으면 포디움 가장 높은 곳에 오를 수 있다"고 힘주어 말했다.

각오 밝히는 김영범

항저우 남자계영 800m서 당시 아시아신기록(7분01초73)을 찍으며 경영 사상 첫 아시안게임 금메달을 목에 건 황금세대는 단체전 2연패의 야망도 숨기지 않았다. 황선우는 "일본이 7분2초대, 중국이 7분00초대로 아시아신기록을 경신했다. 2초 안에 세 나라가 팽팽하다"고 설명한 후 "그날의 컨디션과 합이 중요한데 으?X으?X 잘 준비하고 있다. 대한민국 수영의 잠재력은 무한한 만큼 계영 400m도 잘 지켜봐달라"고 말했다. 김우민은 "30일 정도 남은 기간 이어받아 뛰는 호흡을 열심히 맞추고 있다. 스퍼트도 많이 끌어올렸다"고 귀띔했다. 계영 400m에 나서는 막내 김영범도 "중국이 많이 빠르지만 한명, 한명 볼 때 우리가 절대 꿀리지 않는다. 금메달을 딸 수 있을 것"이라며 미소 지었다. 지난 3년 훈련과 경험으로 입증된 금빛 자신감이 믿음직했다.

진천선수촌=전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

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