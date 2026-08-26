"월클 K-펜싱, SK텔레콤 AI 날개 달았다" 亞게임 앞두고 SKT-FAN 실시간 AI전력분석 시스템...데이터 처리-영상 생성 '1시간→10분'→실시간 영상 서비스→경기력 UP!

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[진천선수촌=스포츠조선 전영지 기자]대한펜싱협회 후원사 SK텔레콤(이하 SKT)이 아이치·나고야아시안게임을 앞두고 K-펜싱 경기력 향상을 위한 AI 전력분석 시스템 'SKT-FAN(Fencing AI Nexus)'을 전격 공개했다.

SKT는 아시안게임 D-24일을 앞둔 26일 충북 진천국가대표선수촌 챔피언하우스에서 'SKT-FAN' 시연회를 열고 전력 분석 지원 시스템을 공개했다. 'SKT-FAN'은 데이터 기반 AI 기술을 활용해 경기 영상의 점수 변화와 선수 움직임을 인식, 주요 장면을 자동 슬라이싱 후 하이라이트를 만들고 선수별 전력분석 리포트까지 제공하는 AI 기반의 전력 분석 시스템이다.

SKT는 2003년부터 대한펜싱협회 회장사로서 24년째 펜싱코리아의 눈부신 성장을 묵묵히 뒷받침해 왔다. 올림픽 실전 모의 환경 조성, 해외 대회 참가 지원 등 누적 후원 금액만 360억원에 달한다. 100년을 해도 펜싱은 안된다던 나라에서 올림픽 '남자 사브르 단체전 3연패' 위업을 쓴 펜싱 강국의 기적을 일군 뒤에는 SKT의 아낌없는 지원이 있었다. SKT는 내달 아이치·나고야아시안게임, 2028년 LA올림픽을 앞두고 또 한걸음 앞서나간다. 기존 지원을 넘어선, SKT의 AI 기술을 국가대표 경쟁력 강화에 접목하는 새로운 형태의 스포츠 파트너십 모델을 제시했다.

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'SKT-FAN'은 AI 기술로 전력분석 자료 정리 시간을 1/6로 단축하고 영상분석 관련 반복 업무를 최대 90% 절감하는 것을 목표로 하고 있다. 하이라이트 자동 생성 및 전략 분석 리포트 자동 정리 기능을 제공한다. SKT는 "분석할 경기는 많은데, 물리적 한계로 모든 대표 선수들에게 영상 적시 제공이 힘들다"는 현장의 고충을 듣고 기술 개발에 착수했다.

기존 펜싱 전력분석은 경기 종료 후 전력분석관이 전체 영상을 확인하고 필요한 장면을 편집·취합하는 수작업 형식으로, 2명의 전력분석관이 경기당 평균 약 1시간 내외를 투입해 분석해왔으나 모든 경기와 해외 경쟁 선수까지 분석하기엔 현실적 어려움이 있었다. SKT-FAN은 이러한 반복 업무를 AI 기술로 처리하도록 해 시간을 10분 내외로 단축했다. 작업은 ① 영상 내 스코어보드의 점수 변화와 선수의 움직임을 AI 영상인식(Computer Vision) 및 장면 포착(Motion Capture)기술로 득·실점 시점을 자동 탐지 ② 해당 시점을 기준으로 타임라인과 AI 하이라이트를 자동 생성 ③경기 영상만으로 선수의 관절 포인트를 추적하는 '비센서 AI 장면포착'(Sensorless Motion Capture) 기술을 적용, 선수별 움직임과 특징을 DB화해 AI로 전력 분석하는 방식이다.

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이번 SKT-FAN 개발로 AI가 추출한 경기·모션 데이터는 자동으로 선수별 DB화되며, 선수들은 국내외 대회 현장 어디서나 상대 선수의 과거 영상과 분석 결과를 SKT-FAN 시스템에서 빠르게 확인할 수 있다. 또 플뢰레, 에페, 사브르 종목별 특성을 국가대표 코칭스태프과 전력분석관이 사전 정리한 SKT의 독자 알고리즘과 AI 대형언어모델(LLM)을 결합해 선수의 장단점과 경기 특징을 정리한 AI 전력분석 리포트도 제공한다. '영상 등록 → AI 감지→ AI 자동 분석 및 정리(타임라인·하이라이트등) → 전력분석관·지도자 검토 및 보완 → 훈련·전략 적용' 순이다. AI는 대량 데이터 처리와 1차 분석을 담당하고, 전문성을 지닌 국가대표 전력분석관과 지도자가 경기 맥락을 해석하고 전략적 판단에 집중하는 '협업' 방식이다.

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SKT AI기술로 데이터 처리를 자동화해 영상 분석 반복 업무를 최대 90%까지 줄이는 것이 목표다. 이를 통해 전력 분석 범위를 출전 선수 모두의 예선 경기와 해외 선수 경기까지 확대하고, 축적되는 데이터를 바탕으로 장기적인 선수별 전술, 움직임 변화까지 분석할 수 있는 기반을 마련했다. 또 경기 후 복기 위주의 전력분석이 아닌 '대회 중 실시간 활용 가능한 전략 분석'이 가능해졌다.

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SK텔레콤과 대한펜싱협회는 2026년 아이치·나고야 아시안게임을 시작으로 실제 국가대표팀 전력분석에 SKT-FAN을 활용하고, 선수·코칭스태프의 피드백과 경기 데이터를 지속 축적해 2028년 LA올림픽까지 기능과 분석 정확도를 높여 나갈 예정이다. 데이터가 쌓일수록 선수별, 국가별 분석 자산이 축적돼 K-펜싱의 지속가능한 경쟁력으로 이어질 것으로 전망된다.

오완근 대한펜싱협회 사무처장은 "이번 아시안게임을 앞두고 SK텔레콤이 개발한 AI 전력분석 시스템을 실제 사용해본 선수, 코칭스태프의 만족도가 대단히 높다"면서 "선수들이 SKT-FAN을 대회 준비에 적극 활용해 더 좋은 성과를 거둘 것으로 기대하고 있다"고 말했다.

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전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

대한민국 펜싱 발전을 위한 SKT의 아낌없는 지원에 진심으로 감사드린다.