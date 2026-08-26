"오상욱X도경동X송세라X전하영X황선우X조엘진X박혜정X노현승" 팀SKT, 어벤져스들의 AG 출정식

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[스포츠조선 전영지 기자]SK텔레콤이 2026년 아이치-나고야 아시안게임을 앞두고 '팀 SKT' 출정식을 개최했다.

26일 충북 진천국가대표선수촌에서 진행된 이번 출정식은 아시안게임을 앞두고, SKT 후원 선수들의 선전을 기원하고자 마련됐다. 국가대표, 꿈나무, 유망주를 아우르는 '팀 SKT' 스포츠 지원 사업을 이어온 SKT가 2022년 항저우아시안게임, 2024년 파리올림픽에 이어 세 번째로 개최한 이번 출정식엔 'K-펜싱 간판스타' 오상욱, 도경동, 송세라, 전하영과 '신 역도여제' 박혜정. '수영괴물' 황선우, '육상 신성' 나마디 조엘진, '스포츠클라이밍 국대' 노현승 등 총 8명의 선수가 참석했다.

이날 출정식에서는 SKT가 온라인 캠페인을 통해 모은 응원 문구가 빼곡히 채워진 '국민응원 태극기'가 공개됐다. 권영상 SKT 커뮤니케이션 지원실장은 팀 SKT는 물론 팀 코리아 선수단 전체의필승을 기원하는 마음을 담아 이 태극기를 김택수 진천선수촌장에게 전달했다.

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이날 출정식에는 선수단 응원을 위해 나고야로 향하는'팀 SKT 팬 크리에이터'들도 함께했다. 이들은 현지에서 경기를 직관하고, 생생한 순간들을 응원 영상으로 담아낼 예정이다.

24년째 대한펜싱협회를 후원하고 있는 '비인기 종목의 키다리아저씨' SKT는 이번 아시안게임을 앞두고 자체 개발한 펜싱 AI 전력분석 시스템 'SKT-FAN(Fencing AI Nexus)'도 공개했다. AI 기반 컴퓨터 비전(Computer Vision) 기술로 경기 직후 득·실점 하이라이트 영상을 자동 편집하고, 상대 선수의 전술, 공격 패턴 등을 상세하게 분석해주는 새로운 시스템을 통해 전력분석관의 반복적인 영상 분석 업무를 최대 90%까지 줄이는 대신 영상의 양과 분석의 질을 높여 실시간 전력 분석 영상을 제공한다는 목표다. 코칭스태프와 선수단은 분석 결과를 바탕으로 훈련을 고도화하고, 실전에 빠르게 적용, 전략을 수정하면서 경기력을 끌어올릴 계획이다.

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오완근 대한펜싱협회 사무처장은 "아시안게임을 앞두고 SKT가 개발한 AI 전력 분석 시스템을 사용해본 선수단과코칭스태프의 만족도가 높았다"면서 "대회 준비 과정에서도 적극 활용해 좋은 성과로 이어지길 기대한다"고 밝혔다.

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24년째 대한펜싱협회 회장사로 K-펜싱의 세계화를 이끌고 있는 SKT는 팀 SKT 지원과 함께 선수들의 컨디션 관리 및 경기력 향상을 위한 의무 트레이너와 전력분석관을 추가 파견한다. 또 자체 제작한 응원 콘텐츠를 통해 팀 SKT의 여정을 처음부터 끝까지 함께 한다.

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권영상 SK텔레콤 커뮤니케이션 지원실장은 "SKT의 AI 기술과 오랜 스포츠 후원 노하우에 국민들의 뜨거운 응원까지 더해 탐 SKT 선수단에게 든든한 힘이 되길 바란다"면서 "선수들의 도전이 좋은 결실로 이어져 국민에게 큰 감동을 선사하도록 물심양면 지원하겠다"고 약속했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com