'韓 최초 구기 종목 올림픽 金' 핸드볼 레전드 한현숙, 국립스포츠박물관 스포츠스타 기증 릴레이 참여

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'대한민국 핸드볼 레전드' 한현숙 대한핸드볼협회 홍보위원이 스포츠 스타 기증 릴레이에 참여한다.

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)의 국립스포츠박물관에서 추진 중인 '스포츠 스타 기증 릴레이'의 8월 주자로 대한민국 구기 종목 최초로 올림픽 금메달을 일궈낸 전 핸드볼 국가대표 한현숙 선수가 참여했다.

대한핸드볼협회 홍보위원으로 활동 중인 한현숙 선수는 구기 종목 사상 최초의 올림픽 금메달인 '1988 서울올림픽' 금메달과 2연패의 대기록을 달성한 '1992 바르셀로나올림픽' 금메달 및 당시 주역들이 함께 제작한 '사인볼' 등 총 24점의 희귀 소장품을 국립스포츠박물관에 기증했다.

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특히, 올림픽 2연패를 알린 두 개의 금메달은 대한민국 핸드볼이 세계 최정상임을 널리 알리며, 우리나라 핸드볼의 황금기를 상징했던 유물로 평가받고 있다.

한현숙 선수는 "이번에 기증한 메달은 우리 동료들과 국민이 함께 만들어낸 대한민국 스포츠 역사의 기록이라고 생각한다."라며, "이번 기증품을 통해 자라나는 어린 친구들이 우리 대한민국 스포츠의 저력을 확인하고 자부심을 느끼길 바란다."라고 기증을 결심한 이유를 밝혔다.

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아울러, "두 메달 속에 담긴 뜨거운 열정과 도전 정신 그리고 대한민국 여자 핸드볼의 감동과 용기가 국립스포츠박물관을 찾는 모든 분께 고스란히 전달되길 희망한다."라고 덧붙였다.

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하형주(유도), 김준호(펜싱) 등 시대를 풍미한 스포츠 영웅들이 참여하고 있는 '스포츠 스타 기증 릴레이'의 자세한 내용은 국립스포츠박물관 공식 유튜브 및 인스타그램 채널에서 확인할 수 있다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com