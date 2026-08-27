'파리올림픽 동메달' 女복싱 임애지, 불의의 무릎 부상으로 수술...아시안게임 출전 무산 "선수들에게 응원 보내주세요" 당부

20일 진천 국가대표선수촌에서 2026 아이치-나고야 아시안게임 D-30일 미디어데이가 열렸다. 기자회견에 참석해 포부를 밝히고 있는 복싱 국가대표 임애지. 진천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.20/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박찬준 기자]한국 여자 복싱 최초의 메달리스트 임애지가 불의의 부상으로 2026년 아이치-나고야아시안게임 출전이 좌절됐다.

임애지는 26일 오후 자신의 SNS에 입원 사진을 올리며 '훈련 중 부상으로 아시안게임에 출전하지 못하게 됐다'고 전했다. 그가 공개한 사진에는 왼 무릎 내외측 반달연골 파열, 내측측부인대 파열이라는 진단서가 포함됐다. 그는 지난 25일 작성한 대표팀 자격 포기 사유서를 공개하기도 했다.

대한복싱협회 관계자는 역시 "임애지가 훈련 중 무릎을 다쳐 수술받게 되면서 아시안게임에 나서지 못하게 됐다"고 밝혔다.

Advertisement

임애지는 이번 아시안게임 여자 54㎏급에 출전할 예정이었다. 착실하게 컨디션을 올리고 있던 임애지는 불의의 부상으로 쓰러졌다. 최근 스파링 훈련 도중 왼쪽 무릎 십자인대가 파열되는 중상을 입으며 수술을 받았다.

임애지는 "함께하지 못해 아쉬운 마음이 크지만, 우리나라 선수들이 열심히 준비하고 있다. 선수들에게 주는 응원과 관심은 정말 힘이 되는 거 같다. 기대해주시고 응원 많이 해주시길 바란다. 우리나라 선수들, 지도자 선생님들 모두 화이팅"이라고 전했다.

사진캡처=임애지 SNS

Advertisement

임애지는 한국 여자 복싱의 간판이다. 지난 2024년 파리올림픽 복싱 여자 54㎏급에서 동메달을 따내며 한국 여자 복싱 역사를 새로 썼다. 지난해 영국 리버풀에서 열린 세계선수권에서도 동메달을 획득해 올림픽과 세계선수권 메달을 모두 보유한 첫 한국 여자 복서가 됐다.

Advertisement

그러나 아시안게임과 유독 인연이 없었다. 첫 아시안게임인 2018년 자카르타-팔렘방 대회에서 여자 57㎏급 인쥔화(중국)에게 0대5로 졌고, 2022년 항저우 대회는 여자 54㎏급 방철미(북한)에게 0대5로 패했다. 두 대회 모두 임애지를 꺾었던 인쥔화와 방철미가 금메달을 목에 걸었다.

Advertisement

올해 국제대회에서 2차례나 입상하며 이번 아시안게임에 대한 기대감을 높였다. 임애지는 진천선수촌에서 열린 지난 아시안게임 D-30 미디어데이에서도 대표 선수로 나설 정도로 주목을 받았다. 하지만 아쉽게 부상으로 메달 도전에 나서지 못했다.

대한복싱협회는 여자 54㎏급 대표선발전에서 2위를 한 양이영(구미시체육회)을 대체 출전자로 정하고 대한체육회에 국가대표 변경 승인을 요청했다.

Advertisement

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com