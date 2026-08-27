"팀코리아 선수X지도자 위해 써달라" 나고야 태생 '찐 스포츠 CEO' 최윤 OK금융그룹회장 1억원 기부

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[스포츠조선 전영지 기자]'스포츠 사랑 CEO' 최윤 OK금융그룹 회장이 2026년 아이치-나고야아시안게임에 나서는 대한민국 국가대표 선수단을 위한 격려금 1억원을 전달했다.

27일 서울 중구 OK금융그룹 본사에서 유승민 대한체육회장과 최윤 OK금융그룹 회장 등 관계자들이 참석한 가운데 격려금 전달식이 진행됐다. OK금융그룹은 9월 19일부터 10월 4일까지 펼쳐질 아이치-나고야아시안게임을 앞두고 훈련에 매진중인 대한민국 선수단을 격려하고 대회에서의 선전을 응원하기 위해 격려금을 마련했다.

일본 나고야 태생의 재일교포 기업인으로 대한럭비협회장 시절인 2021년 도쿄올림픽 대한민국 선수단 부단장, 2023년 항저우아시안게임 대한민국 선수단장을 잇달아 역임한 '찐 체육인' 최윤 회장은 고향에서 열리는 아시안게임을 앞두고 태극전사들을 위한 진심 어린 응원과 격려를 잊지 않았다. 최윤 OK금융그룹 회장은 "대한민국을 대표해 아시안게임을 준비하고 있는 선수들의 노력과 땀이 좋은 결실로 이어지기를 바란다"면서 "모든 선수들이 부상 없이 대회를 잘 마치고 그동안 갈고닦은 기량을 마음껏 펼칠 수 있기를 응원하겠다"는 메시지를 전했다.

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유승민 대한체육회장은 "아시안게임을 앞둔 국가대표 선수들을 위해 뜻깊은 지원을 해주신 OK금융그룹 최윤 회장님께 감사드린다"면서 "이번 격려가 선수들에게 큰 힘이 될 것이다. 대한체육회도 국가대표 선수들이 최상의 경기력을 발휘할 수 있도록 마지막까지 최선을 다하겠다"고 말했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com