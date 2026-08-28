'AN, 크게 앞선 포인트' 日, '세계 최강' 안세영 압도적 실력에 또또 눈물…'준우승' 야마구치 세계 랭킹 하락

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[스포츠조선 김가을 기자]'세계 최강' 안세영(삼성생명)의 압도적 실력에 일본이 두 번 눈물 흘렸다.

일본 배드민턴 전문 매체 '배드민턴스피릿'은 27일 '세계배드민턴연맹(BWF)의 세계 랭킹이 업데이트됐다. 안세영이 세계선수권대회 여자 단식에서 우승하며 1위 자리를 지켰다. 그는 유일하게 12만 포인트대를 기록하며 다른 선수들을 크게 앞섰다. 전주까지 2위를 차지했던 야마구치 아카네(일본)는 세계선수권 준우승에도 지난해 같은 대회에서 우승한 포인트가 사라져 한 단계 내려앉았다. 왕즈이(중국)가 2위로 올라섰다. 두 사람의 차이는 1413포인트에 불과하다'고 보도했다.

BWF가 최근 발표한 세계 랭킹에 따르면 안세영은 12만1287포인트를 기록, 1위 자리를 굳게 지켰다. 무려 98주 연속이다. 그는 세계선수권에서 64강전부터 결승전까지 단 한 게임도 내주지 않는 '퍼펙트 경기'로 정상에 올랐다. 2023년 이후 3년 만의 정상 탈환이었다. 동시에 랭킹 포인트에서 2위 왕즈이(10만3989포인트), 3위 야마구치(10만2576포인트)와의 격차를 크게 벌렸다.

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안세영은 부상 복귀전이던 세계선수권에서 우승하며 2026년 아이치-나고야 아시안게임에 대한 기대감도 높였다. 그는 올 시즌 전영 오픈과 부상으로 기권했던 일본오픈을 제외하면 출전한 8개 대회에서 모두 금메달을 따냈다. 왕즈이, 야마구치 등을 상대로 압도적 상대전적을 기록 중이다. 왕즈이와는 최근 14차례 대결에서 13승1패를 기록했다. 야마구치를 상대로는 최근 6경기 전승 행진이다.

안세영은 지난 25일 입국 기자회견에서 "(아시안게임이) 일본에서 하더라도 나는 내가 더 잃을 게 없다는 식으로 자신 있게 달려든다면 상대도 긴장할 거라고 생각한다. 계속 해왔던 대로, 준비했던 대로 하겠다"고 각오를 다졌다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com