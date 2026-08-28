"K-스포츠 글로벌 리더를 위한 배움과 나눔의 장" '글로벌 스포츠 네트워크 포럼' 29일 올림픽파크텔서 열린다[오피셜]

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[스포츠조선 전영지 기자]국제스포츠 리더 및 현장 전문가들이 교류하는 '2026년 글로벌 스포츠 네트워크 포럼(Global Sport Network Forum)'이 열린다.

29일 오후 1시 서울올림픽파크텔 올림피아홀에서 개최되는 이번 포럼은 국제스포츠 무대에서 활동해 온 리더와 현장 전문가들의 경험과 인사이트를 공유하고, 국제스포츠 분야의 다양한 직무와 진출 경로를 살펴보고 참가자간 교류를 확대하고자 하는 취지에서 기획됐다. 문체부와 국민체육진흥공단이 지원하는 글로벌 스포츠 리더십 과정(GSL)과 국제스포츠 인재양성 과정과 연계해 국내 스포츠 인재 및 리더들이 국제스포츠 리더십, 거버넌스, 글로벌 스포츠 실무, 국제무대 진출과 커리어 개발 등의 주제를 허심탄회하게 나눌 장을 마련했다.

먼저 김재열 국제올림픽위원회(IOC) 집행위원 겸 국제빙상연맹(ISU) 회장이 기조연설에 나서 '변화하는 스포츠와 국제 스포츠 인재'를 주제로 글로벌 무대에서 필요한 역할과 역량에 관한 경험을 공유한다. '평창올림픽 봅슬레이 은메달리스트' 원윤종 IOC 선수위원은 '선수에서 글로벌 스포츠 리더로: 국제무대 진출과 커리어 전환'을 주제로 국제무대 진출 및 커리어 전환 과정에 대한 이야기를 나눈다. 주제 세션에는 세계야구소프트볼연맹(WBSC), 세계도핑방지기구(WADA), 세계수영연맹(World Aquatics), 국제검사기구(ITA), 국제올림픽위원회(IOC) 등 국제스포츠 기구 현장 전문가들이 함께한다. 첫 번째 세션에선 '글로벌 스포츠 리더십과 거버넌스'를 중심으로 국제스포츠기구의 조직 운영과 거버넌스, 글로벌 스포츠 환경에서 요구되는 리더십을 다룬다. 두 번째 세션에서는 '글로벌 스포츠 실무와 커리어 성장 전략'을 주제로 국제경기연맹의 조직 운영, 국제대회 이벤트 실무, 스포츠 콘텐츠 등 다양한 분야의 현장 경험, 국제스포츠 분야의 진출 경로와 커리어 개발 과정을 공유한다.

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각 세션마다 주제 발표와 패널 토론이 진행되며, 연사와 참가자들이 교류하는 네트워킹 시간을 통해 국제스포츠 분야 관계자와 국제 무대 진출을 희망하는 참가자들이 경험을 공유하고 지속적인 교류를 이어갈 기회를 제공할 계획이다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com