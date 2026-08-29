'완벽한 리벤지다' 양지용에 KO승 김현우 잠정챔피언 등극. '최강 레전드' 김수철에 재도전[로드FC현장]

김현우가 양지용을 꺾고 밴텀급 잠정챔피언에 오른 뒤 챔피언벨트를 두르며 감격하고 있다. 사진제공=로드FC

김현우와 양지용의 밴텀급 잠정 타이틀전 장면. 사진제공=로드FC

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[장충=스포츠조선 권인하 기자]김수철에게 다시 도전하게 된 주인공은 김현우였다.

김현우(24·팀 피니쉬)는 29일 서울 장충체육관에서 열린 굽네 ROAD FC 078 밴텀급 잠정 타이틀전에서 양지용(30·제주 팀더킹)을 2라운드 1분58초 펀치에 의한 KO승을 거뒀다.

밴텀급 잠정 챔피언에 오른 김현우는 밴텀급 토너먼트 우승자인 챔피언 김수철과 통합 타이틀전을 치를 수 있게 됐다.

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김수철 이후 밴텀급의 새 강자를 결정하는 자리여서 더욱 관심을 모았던 경기.

양지용은 로드FC 센트럴리그부터 성장한 제주도 출신의 밴텀급 스타다. 킥복싱에서 11승1패를 기록하고 종합격투기 선수로 전향했다. 2022년 로드FC 신인상을 받았고, 일본 최대 단체인 라이진FF에서 활약하며 많은 인기를 얻었다.

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양지용의 최대 강점은 타격. 양지용의 왼손에 맞은 상대가 쓰러지기 일쑤였다. 하지만 아직 정상에 서지 못했다. 밴텀급 토너먼트 결승전에서 김수철의 노련한 경기 운영에 고전하면서 연장전에서 판정패했다.

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김현우도 아마추어시절 로드FC 센트럴리그에서 8전승을 기록하며 프로에 데뷔했다. 2021년 로드FC 신인상을 차지하며 밴텀급의 차세대 스타로 떠오르고 있다.

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김현우는 그동안 3번을 졌는데 김수철, 양지용, 페더급 챔피언 으르스켈디 두이세예프로 모두 최강자들이었다.

김현우가 잠정 챔피언 벨트를 어깨에 걸쳤다. 사진제공=로드FC

김현우와 양지용의 밴텀급 잠정 타이틀전 장면. 사진제공=로드FC

둘은 2022년 한차례 만났는데 당시엔 양지용이 이겼다. 1,2라운드에서는 김현우가 앞섰는데 양지용이 길로틴 초크로 역전승을 거뒀다.

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이긴 선수가 잠정 챔피언이 되며 밴텀급 챔피언인 김수철과 통합 타이틀전에 나서기에 둘 다 김수철에게 복수를 하고 챔피언이 되기 위해 혹독한 훈련을 해왔었다.

1라운드 시작부터 탐색전없이 바로 붙었다. 클린치에서 김현우가 테이크다운에 성공. 하지만 양지용이 일어나는데 성공했고, 둘의 기싸움이 이어졌다.

다시 시작된 스탠딩에서 양지용이 하이킥을 날릴 때 김현우가 재빠르게 양지용의 뒤를 잡아채고 목을 노렸다. 양지용이 김현우의 한팔을 붙잡고 강력하게 저항. 결국 양지용이 탈출하며 둘은 일어났고 1라운드가 종료.

양지용의 펀치가 들어가는가 싶더니 김현우도 곧바로 카운터를 날리며 대응했다. 양지용의 펀치가 몇차례 김현우의 얼굴에 적중하는 듯 보이자 김현우가 빠르게 허리를 감싸며 클린치. 다시 서로 펀치를 교환한 뒤 클린치로 힘겨루기를 했고 김현우가 다시 양지용의 등 뒤에서 붙어 다시한번 테이크다운을 노렸다. 하지만 다시 서로 떨어졌고 이후 승부가 결정났다.

양지용이 킥을 날릴 때 김현우의 펀치가 양지용의 얼굴에 적중하며 순식간에 흐름이 바뀌었다. 이후 서로 펀치를 교환했지만 김현우의 펀치가 한차례 더 양지용의 턱에 적중하며 양지용이 그대로 쓰러졌다.

장충=권인하 기자 indyk@sportschosun.com