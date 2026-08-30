'심상치 않은 부진' 우상혁, 복귀 후 두 번째 대회서도 '최하위'...AG 금메달 '적신호'

연합뉴스

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[스포츠조선 박찬준 기자]'스마일 점퍼' 우상혁(용인시청)의 부진이 심상치 않다.

우상혁은 30일(한국시각) 독일 바덴뷔르템베르크주 하일브론 시청 앞 특설 경기장에서 열린 하일브론 국제 높이뛰기 대회 남자부 경기에서 2ｍ14의 기록으로 12명의 출전 선수 중 최하위를 기록했다.

그는 1차 시도 높이인 2ｍ10을 1차 시기에 통과했으나 2차 시도 높이인 2ｍ14를 3차 시기 만에 겨우 통과했다. 이후 2ｍ18에서 세 차례 도전을 모두 실패했다.

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1차 시기에서 엉덩이가 바에 닿아 성공하지 못했고, 두 번째 시기에선 허벅지가 걸렸다.마지막 3차 시기에서도 실패한 우상혁은 얼굴을 찡그리지 않고 밝은 표정으로 관중들에게 박수를 보낸 뒤 매트에서 내려왔다.

우상혁은 최근 아쉬운 모습을 보이고 있다. 그는 22일 폴란드 카토비체에서 열린 2026년 세계육상연맹 실레시아 다이아몬드리그 남자 높이뛰기를 통해 복귀했다. 하지만 첫 시도 높이인 2ｍ16을 넘지 못해 공식 기록 없이 대회를 마쳤다. 이어 이번 대회에서도 개인 최고 기록(2ｍ36) 및 올 시즌 개인 최고 기록(2ｍ30)에 크게 미치지 못하는 높이를 기록했다.

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올해 초반만 하더라도 나쁘지 않았다. 지난 2월에 열린 시즌 첫 대회, 실내 투어 실버 후스토페체 높이뛰기 대회에서 2ｍ25를 넘어 4위를 기록했고, 이어 출전한 인도어 투어 실버 반스카비스트리차 실내높이뛰기 대회에서 2ｍ30을 기록해 동메달을 목에 걸었다. 3월에 열린 2026년 세계실내육상경기선수권대회 남자 높이뛰기 결선에서는 2ｍ26을 성공해 공동 3위를 차지했다.

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그러나 이후 일정이 꼬였다. 이란 전쟁 여파로 출전 예정이었던 시즌 첫 실외 국제대회 왓 그래비티 챌린지와 도하 다이아몬드리그가 취소되거나 연기되면서 컨디션 조절에 어려움을 겪었다. 5월에 2026년 아이치-나고야아시안게임 선발전을 겸해 열린 제80회 육상경기선수권대회에서 2ｍ27의 기록으로 우승했지만, 불운은 계속됐다.

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설상가상으로 부상까지 입었다. 선발전 직후 일본에서 열린 세이코 골든 그랑프리 경기 도중 왼쪽 스파이크가 찢어지면서 찰과상을 입었다. 이후 우상혁은 약 3개월 동안 컨디션과 멘털 회복에 집중했다. 아시안게임을 앞두고 실전 감각과 몸 상태를 점검하기 위해 복귀에 나섰지만, 본래 실력에 한참 미치지 못하는 모습을 보이고 있다.

계속된 부진에 아시안게임 전망 역시 먹구름이 끼었다. 우상혁은 아시안게임과 유독 연을 맺지 못했다. 고교생이던 2014년 인천 대회에서 10위를 기록했고, 2018년 자카르타-팔렘방 대회에서 은메달, 2022 항저우 대회에서 다시 은메달을 목에 걸었다. 금메달을 위해서는 빠르게 컨디션을 올려야 하는 과제를 확인했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com