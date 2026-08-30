韓 피겨 '차세대 에이스' 최하빈 짜릿한 대역전극…쇼트 5위→쿼드러플 러츠 두 차례 성공 '우승' 환호

사진=ISU 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 피겨 스케이팅 남자 싱글의 '차세대 에이스' 최하빈(한광고)이 정상에 올랐다.

최하빈은 29일(이하 한국시각) 라트비아 리가 볼보 스포츠센터에서 열린 2026~2027시즌 국제빙상경기연맹(ISU) 주니어 그랑프리 2차 대회 남자 싱글 프리스케이팅에서 기술점수(TES) 98.70점, 예술점수(PCS) 71.50점, 총점 170.20점을 받았다. 쇼트프로그램에서 76.21점을 기록한 최하빈은 최종 총점 246.41점으로 우승했다.

짜릿한 대역전극이었다. 그는 쇼트에서 점프 실수로 5위에 머물렀다. 프리에서 고난도 점프 기술인 쿼드러플(4회전) 러츠를 두 차례나 성공하는 압도적인 기술력을 앞세워 두 주먹을 불끈 쥐었다. 특히 프리에선 기존 개인 최고점(154.43점)을 크게 넘어섰다. 최종 총점 역시 종전 개인 최고점(232.19점)을 경신했다. 최하빈은 2위 이재근(229.77점·고려대), 3위 이안 바일러(221.73점·스위스)를 큰 격차로 따돌리고 포디움 가장 높은 곳에 섰다.

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영화 '캐리비안의 해적 : 죽은 자는 말이 없다' 오리지널 사운드 트랙에 맞춰 연기를 시작한 최하빈은 첫 과제인 쿼드러플 러츠-트리플 토루프 콤비네이션 점프를 깔끔하게 성공했다. 기본 배점 15.70점에 수행점수(GOE) 1.97점을 얻었다. 이어 쿼드러플 러츠 단독 점프, 쿼드러플 토루프 단독 점프도 '클린' 연기했다. 3개의 4회전 점프를 수행한 최하빈은 스핀에서도 안정적인 연기를 이어갔다. 체인지 풋 콤비네이션 스핀과 플라잉 카멜 스핀을 모두 최고 난도인 레벨 4로 처리했다.

최하빈은 가산점 10%가 붙는 후반부에서도 완벽한 연기를 선보였다. 트리플 악셀-더블 악셀-오일러-트리플 살코 시퀀스 점프를 실수 없이 뛰었다. 이후 트리플 악셀과 트리플 러츠를 연이어 성공했다. 모든 점프 과제를 마친 최하빈은 코레오 스핀과 코레오 시퀀스로 연기를 마무리했다.

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이날 최하빈이 두 차례나 수행한 쿼드러플 러츠는 점프 과제 중 쿼드러플 악셀에 이어 두 번째로 기본 점수가 높은 고난도 점프다. 최하빈은 지난해 9월 2025~2026시즌 ISU 주니어 그랑프리 3차 대회에서 한국 선수로는 최초로 쿼드러플 러츠를 실전 대회에서 성공했다. 그는 지난해 쿼드러플 러츠를 앞세워 두 차례 주니어 그랑프리 대회에서 1위와 2위를 차지했다. 주니어 그랑프리 파이널에선 6위, 주니어 세계선수권대회에선 5위를 기록했다. 올 시즌 첫 출전한 대회에서 우승한 최하빈은 2년 연속 주니어 그랑프리 파이널 진출 가능성이 커졌다.

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이재근은 생애 두 번째 주니어 그랑프리에서 메달을 목에 걸었다. 그는 2024년 8월 같은 곳에서 열린 2024~2025시즌 주니어 그랑프리 1차 대회에서 은메달을 따며 처음 입상했다. 2년 만에 다시 은메달을 목에 걸며 수상의 기쁨을 맛봤다.

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한편, 여자 싱글에 출전한 장하린(도장중)은 145.75점으로 14위를 기록했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com