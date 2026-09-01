"메가 챌린지를 메가 체인지로!" 충청 U대회 대전시장 출신 염홍철 조직위원장 취임[오피셜]

사진제공=충청유니버시아드 대회 조직위

이정우 충청유니버시아드 조직위 사무총장이 염홍철 신임위원장에서 축하 꽃다발을 건넨 후 악수를 나누고 있다. 사진제공=충청유니버시아드 대회 조직위

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[스포츠조선 전영지 기자]2027년 충청 유니버시아드 조직위원회(이하 '조직위')가 염홍철 전 대전광역시장을 조직위원장으로 선임했다.

조직위는 8월부터 집행위원회와 위원총회를 거쳐 조직위원장 선임 절차를 진행해 왔다. 8월 31일 문화체육관광부 장관으로부터 취임 승인을 받은 염 위원장은 1일 취임식과 함께 공식 일정을 시작했다. 세종시 조직위 대회의실에서 열린 취임식에는 직원 360여 명이 참석해 신임 위원장의 취임을 축하하고, 대회의 성공 개최를 위해 최선을 다할 것을 다짐했다.

염 위원장은 세 차례 대전광역시장을 역임하며 풍부한 행정 경험과 지역 현안에 대한 높은 이해를 두루 갖춘 적임자로 평가받는다. 이를 바탕으로 정부와 충청권 4개 시·도, 체육계, 국제대학스포츠연맹(FISU)을 비롯한 국내외 관계기관과의 협력을 강화하고 대회 준비를 이끌 예정이다.

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사진제공=충청유니버시아드 대회 조직위

염 위원장은 취임사를 통해 "2027 충청 유니버시아드대회는 대전, 세종, 충남, 충북이 하나로 모여 만드는 충청권 4개 시·도의 첫 대규모 스포츠 행사"라며 "서로 다른 행정과 여건을 넘어 560만 충청인이 화합과 연대의 힘으로 함께 만들어 가야 할 '메가 챌린지(Mega Challenge·거대한 도전)'"라고 강조했다. "우리가 함께하는 '메가 챌린지'가 충청과 전 세계에 감동을 주는 '메가 체인지'로 꽃피울 수 있도록 서로를 신뢰하고 격려하며 힘차게 나아가자"는 취임 일성을 전했다.

조직위는 염 위원장 취임을 계기로 경기 운영과 선수촌, 수송, 숙박, 안전 등 분야별 준비상황을 점검하고 세부 실행계획을 구체화할 계획이다. 아울러 관계기관과의 협력체계를 강화해 내년 8월 1~12일 열리는 대회를 차질 없이 준비해 나갈 방침이다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

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