'아이돌급 외모' 인기 폭발한 日 배드민턴 요정, 끝내 무릎 꿇었다...세계 랭킹 1위에 석패, "세계 최고 수준의 기량은 증명"

사진=다구치 마야 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]다구치 마야가 포함된 혼합복식조가 아쉽게 세계 1위의 벽에 막혔다.

일본의 라이브도어뉴스는 1일 '다구치와 와타나베 유타 조는 세계 1위 중국 혼합복식 조에 패배했다'고 보도했다.

라이브도어뉴스는 '다구치와 와타나베는 세계 랭킹 1위인 펑얀저-황동핑조에 아쉽게 패배했다. 3게임 25-27까지 가는 접전 끝에 게임 스코어 1-2로 패배했다. 1게임에서 9-21로 패한 다구치-와타나베 조는 2게임에 21-19로 반격했다. 하지만 3게임에서 듀스 끝에 힘이 다했다. 패배는 기록했지만, 세계 1위를 끝까지 몰아붙인 것으로 두 선수는 세계 최고 수준의 기량을 증명하는 경기였다'고 전했다.

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사진=다구치 마야 SNS 캡처

2005년생인 다구치는 지난 2023년 세계주니어선수권 대회 여자복식에서 다마키 아야와 호흡을 맞춰 우승을 차지했다. 아시아주니어선수권에서는 혼성 단체전 금메달을 목에 걸며 일본 배드민턴 차세대 간판 스타로 꼽히는 선수다.

다구치-와타나베 조는 2025년 혼합 복식조를 결성한 뒤 통산 5번의 우승을 차지했다. 올해도 지난 2월 싱가포르 인터내셔널 챌린지, 대만 오픈에 이어 세계배드민턴연맹(BWF)월드투어 한국 마스터즈(슈퍼 300)에서 혼합 복식 우승을 차지했다. 2028년 LA 올림픽 정상을 목표로 일본 배드민턴계가 육성중인 복식 샛별로서 뛰어난 성적을 이어가고 있다. 이번에도 세계 랭킹 1위를 위협하는 면모를 제대로 선보였다.

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2005년생인 다구치는 또한 아이돌 같은 외모로 큰 인기도 얻고 있다. 국내에서도 존재가 알려지면서 '뉴진스 하니 닮은꼴'로 유명세를 타기도 했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com