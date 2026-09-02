스포츠토토, 공익적 가치 담은 숏폼 공모전 개최…9월 28일까지 접수

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서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜가 2일 '스포츠토토의 공익적 가치와 건강한 스포츠 문화를 알리기 위한 '2026 스포츠토토 숏폼 공모전' 참가작을 오는 28일까지 모집한다'고 밝혔다.

이번 공모전은 '스포츠를 응원하는 방법, 스포츠토토'를 슬로건으로, 스포츠토토를 통해 조성되는 국민체육진흥기금의 선순환 구조와 건강한 스포츠 문화를 국민의 시선으로 표현하기 위해 마련됐다.

공모 주제는 '스포츠토토의 공익적 가치와 건강한 스포츠 문화를 창의적으로 담아낸 숏폼 영상'이다. 참가자는 유소년선수 육성과 장애인체육 지원, 생활체육시설 건립, 프로스포츠 비디오판독 지원 등 스포츠토토의 다양한 공익적 가치를 자유롭게 영상으로 표현하면 된다.

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참가 대상은 대한민국 스포츠를 사랑하는 만 19세 이상의 국내 거주 내·외국인이다. 개인 또는 4인 이내의 팀으로 참여할 수 있으며, 개인 SNS에 출품 영상을 게시한 뒤 참가신청서와 작품 파일 등 관련 서류를 제출하면 된다.

수상작은 주제 적합성과 창의성, 완성도, 확산성, 활용성 등을 종합적으로 평가해 최우수상과 우수상 각 1명(팀), 장려상 2명(팀)을 선정한다. 상금은 각각 200만 원, 100만 원, 50만 원으로 총 400만 원이다.

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최종 수상작은 오는 10월 13일 발표할 예정이며, 시상식은 10월 중 진행된다. 수상작은 스포츠토토 공식 유튜브와 인스타그램 등에 게시하는 등 스포츠토토의 공익적 가치를 알리는 콘텐츠로 활용할 계획이다.

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공모전 참가신청서와 접수 방법, 영상 규격 등 자세한 내용은 스포츠토토 홈페이지 고객센터 내 공지사항과 공식 블로그 등에서 확인할 수 있다.

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한국스포츠레저 관계자는 "이번 공모전이 스포츠토토의 공익적 가치와 국민체육진흥기금의 선순환 구조를 보다 친근하게 알리는 계기가 되기를 바란다"며 "스포츠를 사랑하는 국내외 참가자들의 참신한 아이디어와 다양한 이야기가 담긴 작품을 기대한다"고 말했다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com