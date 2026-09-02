딸보다 엄마가 화제! 日 테니스 여왕 母, 연습 도중 '강렬한 빨간 드레스' 파격 등장..."맙소사, 엄마와 딸 모두 패셔니스타" 반응 폭발

사진=더선 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]'일본의 테니스 여왕' 나오미 오사카의 어머니가 화제다.

영국의 더선은 1일(한국시각) '나오미 오사카의 어머니가 US오픈에서 파격적인 의상으로 등장해 시선을 사로잡았다'고 보도했다.

일본이 자랑하는 최고의 테니스 스타 중 한 명인 나오미는 최근 US오픈 여자 단식 1회전 아나스타샤 자카로바(101위·러시아)와 경기에서 아이버슨을 연상하게 하는 드레스를 입고 코트에 등장하먀 큰 화제를 모았다. 흰색 치마와 회색 후드 형태의 드레스였다.

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아이버슨의 상징이라고 할 수 있는 긴팔 보호대와 헤어밴드를 착용한 나오미는 "정말 그를 많이 좋아했다. 많이 존경하는 사람"이라며 이유를 밝혔다. 오사카는 이날 아나스타시야 자하로바를 세트 스코어 2-0(7-6, 7-6)으로 꺾고 2회전에 올랐다.

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다만 나오미만 패션으로 화제를 모은 것은 아니다. 그의 어머니인 타마키 또한 US오픈 연습 도중 큰 화제를 모았다. 더선은 '어머니 타마키 오사카는 세계 랭킹 14위인 그녀의 커리어를 강력하게 지지해 왔다. 그녀가 세 번째 US 오픈 타이틀에 도전하는 지금도 여전히 그녀 곁을 지키고 있다'며 '최근 타마키가 뉴욕에서 딸의 연습 모습을 지켜보는 모습이 포착됐다'고 전했다.

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이어 '타마키는 나오미 의 세련된 패션 감각에 영감을 준 사람이 바로 자신이라고 넌지시 언급했다. 강렬한 빨간색 미니드레스에 어울리는 붉은색 립스틱을 바르고 USTA 빌리 진 킹 내셔널 테니스 센터에 등장해 시선을 사로잡았다. 테니스 팬들은 그녀의 우아함에 감탄하며 소셜 미디어에 찬사를 쏟아냈다'고 덧붙였다. 타마키의 패션을 본 팬들은 "엄마와 딸 모두 패셔니스타다", "오사카 마마도 정말 멋지다"라며 그녀의 패션에 감탄했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com