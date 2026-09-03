오늘 아이치-나고야亞게임 결단식...최휘영 문체부장관 "선수들 후회없이 기량 펼치길"

20일 진천 국가대표선수촌에서 2026 아이치-나고야 아시안게임 D-30일 미디어데이가 열렸다. 함께 포즈를 취하고 있는 수영 국가대표 선수들. 진천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.20/

30일 진천선수촌 오륜관에서 2026 아이치-나고야 아시안게임 탁구 대표팀 미디어데이가 열렸다. 탁구 대표팀 선수단이 포즈를 취하고 있다. 진천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.30/

20일 진천 국가대표선수촌에서 2026 아이치-나고야 아시안게임 D-30일 미디어데이가 열렸다. 선전을 기원하며 포즈를 취하는 유도 국가대표 선수들. 진천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.20/

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[스포츠조선 전영지 기자]문화체육관광부(이하 문체부)와 대한체육회가 3일 '2026 아이치-나고야 하계아시안게임 대한민국 선수단 결단식'을 개최한다.

이날 오후 3시 충북 진천선수촌 벨로드롬에서 개최되는 결단식에는 최휘영 문체부 장관, 유승민 대한체육회장, 이상현 선수단장과 대한체육회 및 종목단체 관계자, 지도자, 오상욱(펜싱)·여서정(체조) 선수대표 등 800여 명이 참석한다. 9월 19일부터 10월 4일까지 일본 아이치현과 나고야시 일원에서 열리는 이번 아시안게임에는 축구, 야구 등 인기 단체종목은 물론 e스포츠, 버추얼 태권도 등 새로운 종목까지 41개 종목에 1052명의 선수단이 태극마크를 달고 도전한다. 총 43개 종목 중 크리켓, 빠델을 제외한 전 종목에 나서 역대 아시안게임 최다 종목에 도전해 금메달 40~45개, 종합 3위를 목표 삼았다.

20일 진천 국가대표선수촌에서 2026 아이치-나고야 아시안게임 D-30일 미디어데이가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 국가대표 선수들. 진천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.20/

20일 진천 국가대표선수촌에서 2026 아이치-나고야 아시안게임 D-30일 미디어데이가 열렸다. 선전을 기원하며 포즈를 취하고 있는 레슬링 국가대표 선수들. 진천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.20/

메달 목표도 중요하지만 e스포츠와 브레이킹처럼 젊은 세대가 즐기는 종목을 공유하고, 스쿼시·산악자전거 등 생활체육 종목 정상급 선수를 발견할 기회다. 선수단 본단은 17일 출국해 내달 5일 귀국 예정이다.

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문체부는 선수단의 안전한 대회 참가를 지원하기 위해 김대현 문체부 제2차관을 단장으로 외교부와 대테러센터, 통일부, 질병청 등과 합동으로 준비단을 운영중이다. 선수촌이 컨테이너, 크루즈, 호텔 등으로 분산되는 만큼 대한체육회와 함께 5개 권역별 상황실을 운영, 선수단을 밀착 지원한다.

또 문체부와 대한체육회는 각종 위기 상황에 체계적으로 대응하기 위해 위기 대응 매뉴얼도 수립했다. 각 종목단체를 통해 선수와 지도자를 대상으로 최근 변경된 종목별 경기 규정을 사전에 교육하고, 오심 발생시 대응체계에 대한 종목별 지침을 배포했다.

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문체부와 대한체육회는 선수단의 경기력 향상도 종합적으로 지원중이다. 올해 1월부터 '2026 아이치-나고야 팀 코리아 케어(Team Korea CARE)' 사업을 통해 종목별 수요 조사를 거쳐 총 31개 종목에 맞춤형 훈련 장비와 국외 전지훈련을 지원했다. 또한, 스포츠 의·과학에 기반해 선수들의 컨디션 관리를 지원중이다. 올해 진천선수촌 메디컬센터에 '부상 복귀 프로토콜'을 최초로 구축해, 국가대표 선수들의 부상률이 높은 햄스트링 등 주요 부위 대상으로 맞춤형 의료서비스를 운영하고 있다.

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최휘영 문체부 장관은 "메달의 색깔을 넘어 선수들이 후회 없이 기량을 펼치고 건강하게 대회를 마치기를 바란다"면서 "국가대표 선수들이 다채로운 종목에 도전하는 모습을 보며 국민들이 '나도 한번 해보고 싶다'고 생각하게 된다면, 그것이 아시안게임의 또 다른 값진 유산일 것"이라는 뜻을 밝혔다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com