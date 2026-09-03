한국스포츠레저-광주시장애인체육회, 장애인 체육 활성화 및 지원 확대를 위한 업무협약 체결

한국스포츠레저와 광주시장애인체육회가 장애인 체육 활성화와 체육인 지원 확대를 위한 업무협약을 체결했다. 협약서를 함께 들고 있는 광주시장애인체육회 박관열 회장(왼쪽)과 한국스포츠레저의 김대욱 대표이사.

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한국스포츠레저와 광주시장애인체육회가 장애인 체육 활성화와 체육인 지원 확대를 위해 손을 맞잡는다.

서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자인 한국스포츠레저와 광주시장애인체육회는 지난 9월 3일 오전 11시 10분 경기도 광주시청 6층 비전홀에서 장애인 체육 활성화 및 지원 확대를 위한 업무협약을 체결했다.

협약식에는 광주시장애인체육회 박관열 회장을 비롯하여 한국스포츠레저 김대욱 대표이사 및 스포츠토토휠체어테니스팀 선수단 등 양 기관의 관계자 20여 명이 참석해 자리를 빛냈다. 이번 업무협약 체결은 장애인 체육의 저변을 확대하고 장애인 선수들이 보다 안정적인 환경에서 체육활동과 선수 생활에 전념할 수 있도록 지원체계를 강화하기 위해 추진됐다.

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양 기관은 이번 협약을 통해 장애인 체육 활성화를 위한 상호 협력은 물론, 장애인 체육에 대한 인식을 개선하고 장애인과 비장애인 간의 상생협력을 확대하는 데 힘을 모을 계획이다.

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특히 한국스포츠레저가 운영하는 스포츠토토휠체어테니스팀은 연고지인 광주시와의 연계를 강화해 지역사회와 장애인 체육이 함께 성장할 수 있는 다양한 협력사업을 추진한다는 방침이다.

실제로 이번 협약은 장애인 체육에 대한 지속적인 관심과 지원을 통해 지역 내 장애인 체육 저변 확대는 물론, 선수들이 안정적으로 훈련하고 각종 대회에서 역량을 발휘할 수 있는 환경 조성에도 기여할 것으로 기대된다.

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협약 기간은 협약 체결일로부터 양 기관 간 연고지 지정 협약이 종료되는 시점까지이며, 양 기관은 이 기간 동안 장애인 체육 발전을 위한 협력관계를 지속적으로 이어갈 예정이다.

한국스포츠레저 김대욱 대표이사는 "이번 협약을 계기로 광주시와 더욱 긴밀한 협력체계를 구축하고 장애인 체육 발전과 선수 지원을 위한 실질적인 활동을 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라며 "스포츠토토휠체어테니스팀이 지역사회와 함께 성장하는 모범적인 장애인 스포츠팀이 될 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

광주시장애인체육회 박관열 회장 역시 "장애인 체육은 단순한 체육활동을 넘어 장애인들의 건강한 사회 참여와 자립을 돕는 중요한 분야"라며, "이번 협력을 통해 장애인 체육에 대한 관심과 지원이 더욱 확대되고, 지역사회와 기업이 함께하는 지속 가능한 협력 모델이 만들어지기를 기대한다"고 밝혔다.