"공공기관 이전,예외없이 속도감 있게 추진" 한성숙 총리 발표...올공 체육단체들은 어떻게 되나

행정ㆍ공공기관 이전 발표하는 한성숙 국무총리

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[스포츠조선 전영지 기자]국민체육진흥공단이 자회사인 한국체육산업개발과 통합한다. 태권도진흥재단도 자회사인 태권도원운영관리와 통합된다.

정부는 3일 관계부처 합동으로 발표한 '공공기관 기능개혁 추진방안-공공기관 다이어트(DIET) 2026'을 통해 2차 중앙행정기관-공공기관 이전 방향과 공공기관 혁신안을 내놨다.

한성숙 국무총리는 "공공기관 지방 이전을 속도감 있게 추진하겠다"면서 "수도권 공공기관 350여 개를 대상으로 잔류 최소화 원칙하에 올 4분기 중 이전계획을 발표하고, 2027년부터 이전에 착수하겠다"는 계획을 발표했다. "대통령께서도 강조한 바 있지만 '나눠먹기식' 배분을 지양하고, 지역 성장의 에너지를 모닥불처럼 모아서 혁신도시를 중심으로 집적 배치해 지역 거점의 힘을 극대화하겠다"면서 "국토부를 중심으로 5극3특 성장엔진 및 발전전략, 기존 혁신도시 기능군 등을 기준으로 작년부터 기초조사, 지방자치단체 의견수렴 등을 통해 이전계획안을 마련하고 있다"고 말했다. "지방정부, 노동계 등 다양한 의견을 충분히 경청해 다수가 공감할 수 있는 합리적인 이전계획을 만들고, 이전기관 임직원들의 불편이 없도록 이전 비용과 주거지원 비용 등도 두텁게 지원하고 교육·의료 등 정주 여건도 획기적으로 개선하겠다"고 약속했다. 이어 "공공기관의 기능도 과감하게 개혁하겠다. 글로벌 경쟁력 강화를 위한 전략적 구조개혁, 유사·중복 기능의 일원화, 소규모 기관 통합 등을 통해 역대 최대 규모인 109개 공공기관을 감축하겠다"고 선언했다. "해당 공공기관 직원들의 고용승계 보장과 함께, 보수를 포함한 복리후생과 인센티브 등 다양한 지원책도 강구하겠다"면서 "고질적인 수도권 집중을 완화하고 지역의 성장 잠재력을 깨워 모두의 성장 시대, 균형성장 시대를 만들어 나가겠다"는 정책 의지를 분명히 했다.

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김윤덕 국토부장관 역시 "공공기관의 수도권 잔류를 최소화하겠다. 반드시 남아 있어야 할 기관이 아니라면 원칙적으로 이전 대상에 포함시키겠다"고 선언했다. "기능적으로 연관된 기관을 한데 모아 집적 배치하고 속도감 있는 이전을 추진하겠다. 1차 이전처럼 청사 신축을 기다리지 않고 민간 건물 임차 등을 활용해 내년부터 즉시 선도 이전에 착수하겠다"면서 "더 멀리 더 빨리 이전하는 기관들을 두텁게 지원하겠다. 단기간에 생활터전을 옮기는 이전 기관에 대해 실효성 있는 주거지원 방안을 마련하겠다. 합리적 이전계획을 연내에 마련해 발표하겠다"고 말했다.

정부의 공공기관 개혁 및 이전 정책에 있어 준정부단체, 기타공공기관인 체육단체들에게도 예외는 없다. 먼저 이날 발표된 기능 개혁과 관련 문화체육관광부 산하 기관 중 국민체육진흥공단의 자회사인 한국체육산업개발과 태권도진흥재단의 자회사인 태권도원운영관리가 포함됐다. 정원 1433명의 준정부기관인 국민체육진흥공단과 정원 1175명의 기타공공기관인 한국체육산업개발이 국민체육진흥공단으로 흡수 통합된다. 정원 86명의 기타공공기관 태권도진흥재단은 정원 116명의 자회사 태권도원운영관리와 태권도진흥재단으로 통합된다. 자회사와 소규모 기관 통합을 통해 조직 일원화에 따른 비용 절감 및 관리 사각지대 해소 등 재정 지속가능성 제고를 목표 삼았다.

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소문만 무성했던 스포츠 공공기관 이전 역시 4분기 이전 계획이 발표되면 가시화될 전망이다. 국민체육진흥공단, 대한체육회, 대한장애인체육회 등이 대상으로 혁신도시 중심 집적 배치 정책에 따라 진천국가대표선수촌이 인근 충북 혁신도시가 유력한 이전 후보지로 거론되고 있다. 이미 진천선수촌 앞에는 '국민체육진흥공단을 국가대표선수촌 곁으로' 등 유치 플래카드도 내걸렸다.

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그러나 "서울시 등 수도권은 경제, 문화, 국제교류 기능을 강화하는 방향으로 새로운 비전과 발전을 추진하겠다"는 정부의 정책 방향성으로 볼 때 국제 스포츠 외교 거점 도시인 서울, 1988년 서울올림픽·패럴림픽 레거시인 올림픽공원 내 집적 배치된 체육단체들을 지방에 헤쳐모이게 하는 방식에 대한 정책적, 경제적 실효성을 현재와 면밀히 비교해볼 필요가 있다. 올림픽공원에 근무중인 행정직 이전 대상 직원수가 많지 않아 지역 경제 활성화 효과가 크지 않을 뿐더러 2023년 12월 올림픽회관이 증축 개관돼 이전한 지 3년도 안된 상황. 현재 공단, 체육회, 산하 종목단체와 유관 단체들이 한 건물에 근무하며 교류와 협업의 효율과 시너지 효과가 대단히 크다. 대한장애인체육회의 경우 세 단체 중 직원수가 가장 적고 장애 접근성, 휠체어 공간 확보 등 이전시 고려해야 할 사항도 많다.

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특히 종목단체에서 사건, 사고 발생시 상급기관인 대한체육회, 대한장애인체육회와의 신속한 협업과 소통을 통한 즉각적 해결이 가능하다. IOC의 경우도 스위스 로잔에 국제종목협회(IF)들과 인접해 상시 협력체계를 가동하고 있다. 또 대한체육회의 경우 이미 충북 진천, 강원 평창과 태백, 전남 장흥, 전북 남원 등 지방에 선수촌과 교육센터들이 분산 배치돼 있는 상황. 국가올림픽위원회(NOC)의 외교적 기능과 상징성으로 볼 때도 서울 올림픽공원 내 행정본부 존치 필요성도 제기된다. 한 관계자는 "지역 활성화를 위한 정부의 기조 정책이기 때문에 반대할 수 있는 분위기는 아니다"라면서도 "1988년 서울올림픽·패럴림픽 잉여금으로 만들어진 공단과 대한체육회, 장애인체육회가 서울올림픽 경기장이 있는 역사적 장소인 올림픽공원에서 근무하는 것 자체가 체육인들에겐 큰 의미다. 업무 효율도 자부심도 높다"며 아쉬움을 전했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com