'아시아 정상 도전!' 핸드볼 국가대표팀, 2026년 아이치-나고야 아시안게임 출정식

사진제공=대한핸드볼협회

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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 남녀 핸드볼 국가대표팀이 2026년 아이치-나고야 아시안게임 동반 우승을 향한 출사표를 올렸다.

대한핸드볼협회는 2일 서울 광진구 그랜드워커힐호텔에서 아시안게임 출정식을 열었다. 이번 대회 여자부는 풀 리그(full league) 방식으로 열리는데 27일 일본과 '사실상의 결승전'을 치른다. 남자부는 조별리그 뒤 8강부터 토너먼트로 펼쳐진다. 한국은 쿠웨이트-이란-바레인과 B조에서 격돌한다.

이 자리엔 남녀 국가대표 선수들과 코치진, 금한태 협회 수석부회장, 임오경 의원(경기 광명시갑), 허인구 한국핸드볼발전재단 이사장 등 후원사와 방송 관계자 약 120명이 참석했다. 또한, 제55회 전국소년체육대회 초등부 우승팀인 진천상산초등학교(남자부)와 금산초등학교(여자부) 꿈나무 유망주들이 참석해 선배 대표팀 선수들에게 응원 메시지와 꽃다발을 전달했다.

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임오경 의원은 축사에서 "'우리 생애 최고의 순간'을 함께한 핸드볼인으로서, 코트를 지배할 우리 대표팀의 뜨거운 열정과 뛰어난 역량을 굳게 믿는다. 태극마크를 품고 나서는 선수들이 아시안게임 무대에서 가장 눈부신 영광의 순간을 맞이할 수 있도록 국민과 함께 한마음으로 응원하겠다"고 말했다.

조영신 남자 대표팀 감독은 "아시아 각국 기량이 전반적으로 향상돼 경쟁이 갈수록 치열해지고 있지만, 우리 선수단은 철저한 준비와 탄탄한 맞춤 훈련을 통해 만반의 태세를 갖췄다. 우리의 장점인 강력한 수비와 정신력을 바탕으로 모든 경기에 투지와 패기로 임해 최상의 성과를 거두겠다"고 화답했다.

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이계청 여자 대표팀 감독도 "한국 여자 핸드볼 특유의 끈끈한 '원팀'(One Team) 조직력과 빠른 스피드를 극대화해 상대를 압도하는 공수 밸런스를 완성했다. 한마음 한뜻으로 아시아 최강국의 저력을 발휘해 반드시 금메달을 목에 걸고 돌아오겠다"고 다짐했다.

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한편, 남녀 핸드볼 국가대표팀은 충북 진천 국가대표선수촌과 인천 남동체육관에서 최종 훈련을 마무리한 뒤 이달 중순 일본으로 출국할 예정이다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com