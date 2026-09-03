안세영 vs 김가은, 중국마스터즈 8강 정면 충돌 '집안 싸움' 벌어진다

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[스포츠조선 김가을 기자]안세영과 김가은(이상 삼성생명)의 '집안 싸움'이 벌어진다.

안세영과 김가은은 4일 중국 선전의 선전아레나에서 2026년 중국마스터즈(슈퍼 750) 여자 단식 8강전을 치른다.

세계 랭킹 1위 안세영은 3일 열린 한첸시(중국·33위)와의 16강전에서 세트 스코어 2대0(21-14, 21-7)으로 이겼다. 승리까지 걸린 시각은 39분이었다. 압권은 2게임이었다. 안세영은 5-5 동점 상황에서 내리 9점을 뽑아내며 14-5까지 달아났다. 안세영은 이후 단 두 점만 허용하며 가볍게 승리를 거머쥐었다.

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안세영은 이번 대회에서 '두 마리 토끼' 잡기에 나선다. 첫 번째는 대회 3연패다. 안세영은 2024, 2025년 우승자다. 3연속 우승하면 천위페이(2018, 2019, 2023년)와 여자 단식 최다 우승 기록 동률을 이룬다.

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두 번째는 2026년 아이치-나고야 아시안게임을 앞둔 최종 리허설이다. 안세영은 2023년 항저우에서 열린 아시안게임에서 금메달을 목에 걸었다. '디펜딩 챔피언' 안세영은 두 대회 연속 정상을 정조준한다. 앞서 안세영은 "(아시안게임) 일본에서 하더라도 나는 내가 더 잃을 게 없다는 식으로 자신 있게 달려든다면, 상대도 긴장할 것으로 생각한다. 계속 해왔던 대로, 준비했던 대로 하겠다"고 다짐했다.

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안세영의 8강 상대는 김가은이다. 김가은(12위)은 라인 크리스토퍼슨(덴마크·13위)과의 대결에서 세트 스코어 2대0(21-17, 21-19)으로 이겼다.

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한편, 심유진(인천국제공항·16위)은 16강에서 야마구치 아카네(일본·3위)에 세트 스코어 0대2(15-21, 16-21)로 패했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com