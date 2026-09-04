"팀코리아, 파이팅!" 한국 선수단, 아시안게임 결단식서 '선전 다짐'

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일본 하늘에 태극기를 꽂으려는 '원팀 코리아'가 본격적인 닻을 올렸다. 2026년 아이치-나고야 아시안게임 결단식이 3일 충북 진천국가대표선수촌 벨로드롬에서 열렸다. 이날 결단식에는 최휘영 문화체육관광부 장관을 필두로 41개 종목 국가대표 선수들과 유승민 대한체육회장, 이상현 선수단장을 포함한 대한체육회 및 종목단체 임원 등 800여명이 참석했다.

유 회장은 개식사를 통해 "아시안게임이 눈앞에 다가왔다. 나 역시 두 번의 아시안게임 무대에 섰던 선수로서 대회를 앞둔 여러분의 기대와 설렘, 그리고 대한민국을 대표한다는 책임감과 부담을 누구보다 잘 알고 있다. 그동안 흘린 땀을 믿고, 함께해 온 동료와 지도자를 믿고, 오늘까지 여러분이 걸어온 시간을 믿길 바란다. 대한체육회는 가장 가까운 곳에서 든든하게 함께하겠다. 대한민국 선수단, 팀코리아 파이팅"이라고 했다.

최휘영 장관은 이재명 대통령의 축사를 대독했다. 이 대통령은 "태극마크를 가슴에 품고 자신의 한계를 넘는 도전을 이어온 선수 여러분과 묵묵히 곁을 지키며 헌신해 오신 지도자 여러분이 참으로 자랑스럽다. 이번 아시안게임은 오랜 역사와 전통을 지닌 종목부터 새로운 시대를 대표하는 e스포츠에 이르기까지, 아시아 스포츠의 현재와 미래를 한자리에서 확인하는 무대가 될 것"이라며 "끝까지 포기하지 않고 모든 것을 쏟아내는 선수 여러분의 모습이 대한민국 국민과 전 세계인에게 큰 감동과 용기로 다가갈 것이라 확신한다"는 메시지를 전했다.

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국립합창단 55인의 영화 국가대표 OST '버터플라이'로 시작된 결단식은 'SPORT'를 'S'PEED(빠르게·수영, 육상 등), 'P'OWER(강하게·태권도, 유도 등), 'O'NE TEAM(함께·축구, 야구 등), 'R'ACE(끝까지·근대5종, 요트 등), 'T'ECHNIQUE(정교하게·양궁, 펜싱 등) 5개로 구분, 41개 종목을 분류해 선수단을 소개했다. 이어 유승민 회장이 이상현 단장에게 단기를 전달하며, 아시안게임을 향한 출발을 알렸다. 국민 응원 영상과 함께 선수단의 선전을 기원하며 출정을 알리는 LED 미디어윌 터치 세리머니가 펼쳐졌다. 터치 세리머니에는 최 장관, 유 회장, 하형주 국민체육진흥공단 이사장, 선수 대표 오상욱, 여서정 등이 함께 했다. 아이돌 그룹 하이키의 축하 공연을 끝으로 결단식은 마무리됐다.

일본에서 32년 만에 열리는 이번 아시안게임은 9월 19일 일본 아이치현 나고야의 파로마 미즈호 스타디움에서 열리는 개회식을 시작으로 10월 4일까지 16일간 진행된다. 나고야, 아이치현뿐만 아니라 도쿄, 오사카, 시즈오카 등에서 경기가 펼쳐진다. 이번 대회에는 43개 종목 71개 세부 종목에 총 469개의 금메달이 걸려 있다. 한국은 크리켓과 빠델을 제외한 41개 종목에 792명의 선수를 파견한다.

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이번 대회 대한민국의 목표는 금메달 40~45개, 종합 3위다. 최소한의 목표다. 젊은 선수들이 패기를 발휘한다면 더 큰 성과도 가능하다는 평가다. 선수단 본진은 17일 결전지로 출국한다.

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진천=박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com