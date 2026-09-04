이재명 정부,문체부 예산 첫9조원 시대! 체육예산 1조8333억원 7.9%↑ 유청소년 체육 지원 55억→424억, 상임심판 137명→586명,예산 53억→201억 투입[공식발표]

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[스포츠조선 전영지 기자]문화체육관광부(이하 문체부)가 4일 2027년 문화체육관광부 예산안을 발표했다.

김정훈 문체부 기획조정실장은 3일 미디어 브리핑을 통해 "2027년 문체부 예산안은 총 9조 6345억원으로 올해 2026년 본예산 7조 8555억원보다 총 1조 7790억 원, 22.6%가 늘어난 규모"라고 발표했다. "문체부 예산안이 그동안 깔딱고개처럼 7조원대를 못 넘고 있었는데 9조원을 넘어선 건 이번이 처음"이라면서 "22.6%의 증가율은 정부 전체 총지출 증가율인 12.8%에 약 2배에 달하는 수준"이라면서 "2000년 김대중 정부 시절 문화예산이 정부 예산의 1%를 넘어선 이래 가장 높은 증가율"이라고 설명했다. 이어 "국민주권 정부에 들어서서 이재명 대통령님께서 수차례에 걸쳐서 문화·예술에 대한 지원을 강조해 오셨는데 이는 문화·체육·관광을 국가의 미래 성장 동력으로 보고 재정을 과감하게 투입하겠다는 국민주권정부의 의지가 담긴 결과"라고 의미를 부여했다. 부문별 예산은 문화·예술 부문은 3조 8545억원으로 1조 1891억원, 44.6%로 가장 크게 증가했다. 콘텐츠 부문은 1조7719억원으로 9.5%, 관광 부문은 1조7581억원으로 18.8%, 체육 부문도 1조8333억원으로 7.9% 증가했다.

정부는 '누구나 일상에서 안전하게 즐기는 스포츠 환경'라는 모토 아래 전문, 생활, 유·청소년체육 지원 예산을 늘렸다. 노후 공공체육시설 개보수 지원을 953억원에서 2558억원으로 2배 이상 크게 확대해 지역의 체육 인프라 개선에 나선다. 안전과 직결되는 긴급 보수는 국고보조율을 50%에서 70%로 높여 재정이 어려운 지방자치단체의 부담을 덜 계획이다.

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유·청소년 체육활동 지원은 55억원에서 424억원으로 크게 늘린다. 종목단체가 지원하는 스포츠 프로그램을 10개에서 36개로 확대해 인기 종목에 쏠리지 않도록 하고, 장애인 유·청소년을위해 장애유형 및 연령별 특성을 고려한 생활체육 프로그램을 개발하여 전국 장애인 학생들이 학교, 반다비체육센터, 공공체육시설 등 지역 체육시설에서 800개 프로그램을 할 수 있도록 지원한다.체육시설도 지도자도 부족한 인구감소 지역에는 생활체육지도자와 스포츠강사등을 파견해 영유아 대상 '유아친화형 스포츠교실'을 새롭게 운영한다. 스포츠 강좌 이용권은 1375억 원으로 늘리고 다자녀가구, 북한이탈주민, 인구감소지역 주민을 새로이 포함한다.

심판 운영의 공정성을 위해 상임심판을 137명에서 586명으로 4배 이상 늘리고 예산도 현행 53억원에서 201억원으로 대폭 늘린다. 심판이 특정협회나 구단이 아닌 공적 체계 안에서 활동하는 시스템을 구축한다. 인공지능 판정 보조장비도 50억원 규모로 새로 지원할 예정이다. 또 2027년 충청하계유니버시아드의 성공적 개최를 위해 경기장·훈련장 신축, 개보수 36억원, 대외운영비 327억원 등 총 363억원을 편성·지원한다.

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2027년 예산안을 통해 문체부는 국민이 체감할 수 있는 다섯 가지 변화, 첫째, 예술인이 창작에 전념할 수 있는 환경, 둘째, 청년의 문화향유와 일 경험 기회 확대, 셋째, K-컬처 산업을 국가전략산업으로 넷째 지역관광 대전환으로 외래관광객 3000만 시대, 다섯째, 누구나 일상에서 안전하게 즐기는 스포츠 환경을 위해 재정 투자를 집중하겠다는 방향성을 명시했다.

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전영지 기자 sky4us@sportschosun.com