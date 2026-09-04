대한체육회 2027년 예산안 4484억원 설립 이래 최대! 유소년 스포츠 지원 332억원↑...유승민 회장"선수촌 방문 박홍근 기획예산처 장관X문체부의 관심과 지원에 감사"[공식발표]

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[스포츠조선 전영지 기자]대한체육회의 2027년도 정부예산안이 역대 최대 규모 4484억원으로 편성됐다. 유승민 회장 취임 첫해였던 전년 대비 1007억원 증액됐고, 2022년 이기흥 전임 회장 당시 역대 최대 기록 4210억보다 254억원 늘어난 금액이다.

지난해 예산안과 올해 추경예산안에서 심각한 '체육 소외' 논란이 인 후 이재명 정부의 공식적인 첫 예산안에선 현장의 목소리가 반영됐다. 특히 지난 5월 8일 박홍근 기획예산처 장관이 직접 진천 국가대표선수촌을 찾아 훈련시설을 점검하고,우상혁, 전웅태, 김하윤 등 선수·지도자들과 만나 현장의 목소리를 직접 경청한 후 지원 필요성을 공유했고, 현장 중심의 관심과 지원이 2027년도 예산안으로 이어졌다. 대한체육회는 현장의 어려움을 세심하게 살펴 실질적 예산 확대로 이어질 수 있도록 지원한 기획예산처와 문화체육관광부에 감사를 전했다.

대한체육회는 "이번 예산안은 역대 최대 규모로, 미래 스포츠 기반 확충과 체육계 공정성 강화, 생활체육 활성화, 국가대표 경기력 향상 등 대한민국 스포츠의 재도약을 위한 주요 사업 예산이 대폭 확대됐다"고 설명했다. "이재명 국민주권 정부의 '전국민 생활체육 활성화' '전문체육 투자 확대' 등 국정과제(106번) '모두가 즐기는 스포츠'를 실천하고, 국민과 체육인이 현장에서 체감할 수 있는 성과를 창출하는 데 중점을 뒀다"고 덧붙였다.

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국가대표선수촌 훈련환경 개선과 국외전지훈련 확대 등 전문체육 예산이 크게 늘었다. 특히 지난 2월 밀라노-코르티나올림픽에서 최가온, 유승은 등 동계 스노보드 메달리스트들이 청와대 대통령 만찬에서 직접 요청했던 '공중동작 에어매트 훈련시설'은 2026년 추경 30억원에 이어 2027년 70억원이 추가 편성돼 총 100억원 규모로 추진된다.

체육계의 공정성과 투명성을 높이는 제도 개선을 위한 투자도 확대한다. 공정하고 신속한 징계 체계 구축과 체육단체 선거제도 개선을 위해 신규 예산 11억원을 반영한다. 체육단체 선거제도의 민주성과 대표성을 높이고 공정하고 투명한 선거 운영을 지원하는 등 신뢰받는 체육행정의 기반을 강화할 계획이다.

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심판 판정의 공정성과 신뢰도를 높이는 데 전년 대비 205억원이 증액된 261억원이 책정됐다. 상임심판을 대폭 확대해 안정적인 판정 여건을 조성하는 한편, 최첨단 AI·ICT 기술을 활용한 판정 보조 장비를 새롭게 도입해 보다 공정하고 정확한 경기 운영을 지원할 계획이다.

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또 유년기 평생 운동 습관을 키우기 위한 유소년과 생활체육에 대한 투자도 대폭 확대한다. '유소년 스포츠 기반 구축' 사업에 전년 대비 무려 332억원 증액된 370억원을 편성했다. 2026년 추가경정예산에서도 55억원이 추가 반영된 만큼 내년에도 지원을 지속적으로 강화할 예정이다.

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종목별·수준별 생활체육 리그인 스포츠디비전 리그 사업에도 470억원(전년 대비 198억원 증액)을 편성한다. 참여계층을 더욱 다양화하고 스포츠 AX를 접목해 국민이 보다 쉽고 편리하게 스포츠에 참여할 수 있는 환경을 조성한다. 인구감소지역 유아 대상 스포츠교실 강사를 파견하는 '유아친화형 스포츠교실' 사업에는 20억원을 신규 반영한다.

또 국가대표들을 위한 전지훈련 및 과학적 지원체계를 대폭 강화한다. 국외전지훈련에 56억원, 'AI 경기력 통합분석 시스템' 구축에 15억원, 2028년 LA올림픽 현지 훈련캠프 사전 조성에 9억원, 국가대표선수촌 훈련시설 조성과 노후시설 개선에 205억원을 추가 편성했다.

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또 제2의 이강인, 제2의 신유빈을 지속적으로 발굴, 배출할 수 있도록 유망선수 육성 지원 시스템도 강화한다. 유망선수 지원 예산은 전년 대비 68억원 증액됐다. 국가대표 후보선수의 국내 훈련일수는 연 28일에서 40일로 늘어났고 국외전지훈련 참여 기회도 확대할 방침이다. 2026년 처음 도입한 예비국가대표 육성 사업의 대상 종목도 5개에서 8개로 확대한다.

이 밖에도 체육계 종사자의 처우 개선을 위해 30억원을 증액하고, 2027년 충청하계유니버시아드 등 국제종합경기대회 참가와 2028년 LA올림픽 준비를 위해 93억원이 반영됐다.

유승민 대한체육회장은 "이번 정부예산안은 유소년부터 국가대표까지 국민과 체육인이 현장에서 체감할 수 있는 변화를 만들고, 공정과 신뢰를 바탕으로 대한민국 스포츠의 지속가능한 성장 기반을 마련하는 데 큰 의미가 있다"면서 "지난 5월 박홍근 장관님께서 진천선수촌을 직접 찾아 선수와 지도자들의 목소리를 듣고 훈련 현장을 세심하게 살펴주셨으며, 이러한 현장의 요구가 실질적인 예산 확대로 이어졌다는 점에서 더욱 뜻깊다"고 말했다. "체육 현장에 각별한 관심과 지원을 보내주신 기획예산처와 문화체육관광부에 감사드리며, 대한체육회도 정부안에 담긴 사업들이 국회 심의를 거쳐 차질 없이 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

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전영지 기자 sky4us@sportschosun.com