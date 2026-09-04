이재명 정부 국가스포츠정책위 출범!"스포츠토토 모바일 도입 등 과감한 혁신X장애-비장애 유청소년 스포츠 활성화' 비전2030 발표[오피셜]

한성숙 국무총리가 4일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국가스포츠정책위원회 위촉식에서 김수녕 공동위원장 등 위원들과 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 서정화 법무법인YK 변호사, 함은주 스포츠인권연구소 사무총장, 김수녕 공동위원장, 한 총리, 윤지운 한국체육대학교 교수, 한남희 고려대학교 교수, 박성배 안양대학교 교수. 사진제공=문화체육관광부

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[스포츠조선 전영지 기자]이재명 정부의 스포츠 정책 비전을 이끌 국가스포츠정책위원회가 마침내 출범했다.

정부는 4일 오후 2시 정부서울청사에서 한성숙 국무총리 주재로 '제2차 국가스포츠정책위원회(이하 정책위)' 첫 회의를 열고 2기 민간위원장으로 '신궁' 김수녕 고려대 감독을 선임했다. 유승민 대한체육회장, 하형주 국민체육진흥공단 이사장, 정진완 대한장애인체육회장 등 당연직 위원 3명에 민간위원으로는 박성배 안양대 교수(경기도체육회 인사위원장, 전 한국체육학회 상임이사), 서정화 법무법인 YK 변호사(KADA 선수위원, 전 모굴스키 국가대표), 윤지운 한체대 교수(대한체조협회 심판위원장·아시아대학스포츠연맹 정보기술위원), 한남희 고려대 교수(전 대한체육회 스포츠개혁위 공동위원장, 문체부 경영평가단원), 함은주 스포츠인권연구소 사무총장(대한플로어볼협회 이사, 전 서울시체육회 성평등위원장) 등 5명이 위촉됐다.

이날 첫 정책위원회 회의에서는 '스포츠 정책비전 2030'을 발표하고 '2027년 충청하계유니버시아드 준비 상황'을 논의했다. 스포츠 정책비전 2030에서는 국정과제 '모두가 즐기는 스포츠'로 건강하고 행복한 대한민국을 실현하겠다는 비전 아래 2030년까지 현재 평균 62.9%인 국민생활체육 참여율을 65%까지 끌어올리겠다는 정책 목표를 밝혔다. 이를 위해 ①건강한 삶의 열쇠, 일상속 스포츠 활성화, ②경쟁력 있는 체육계, 든든한 체육인 지원, ③혁신으로 도약하는 K-스포츠산업, ④차별없이 누리는 장애인 체육, ⑤국제위상을 높이는국제 스포츠 등 5개의 아젠다와 구체적 정책을 논의했다.

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무려 46페이지에 달하는 이재명 국민주권 정부의 스포츠 정책 비전 2030에서 가장 시선을 끈 부분은 스포츠 현장의 숙원이었던 스포츠토토(체육진흥투표권)의 과감한 혁신이다. 또 운동장, 운동회가 사라지고 있는 유·청소년들을 위한 스포츠 활동 지원 대폭 확대, 프로축구 심판 시스템 고도화 등 현장에 와닿는 대책을 제시했다. .

정부는 K-스포츠산업 혁신의 중심축에 스포츠토토를 놨다. '밝은 곳에서 당당하게 즐기는 스포츠토토'라는 제하에 스포츠토토 시장 확대를 통한 산업 활성화 계획을 명시했다. '스포츠토토 경쟁력을 강화해 불법시장 우위의 시장 구조를 전환하고 건전한 스포츠 베팅 생태계 조성'이라는 분명한 방향을 설정했다. 2025년 기준 불법 스포츠 도박 시장 규모는 21조7162억원으로 합법 시장의 4배 규모다. 합법적인 스포츠토토의 상품성을 강화해 오랫동안 악화가 양화를 구축해온 불법 스포츠 도박을 뿌리뽑겠다는 강력한 정책 의지다.

한성숙 국무총리는 4일 서울 종로구 정부서울청사에서 국가스포츠정책위원회 위원들에게 위촉장을 수여하고 회의를 주재했다. 사진제공=문화체육관광부

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정책위는 스포츠토토 경쟁력 강화를 위해 발매 시간을 심야, 새벽까지 단계적으로 확대하고, 내년부터 모바일 베팅을 도입하겠다는 계획을 밝혔다. 모바일 공식서비스로 실명 구매를 확대, 실시간 베팅과 연계할 계획이다. 또 경기를 직관 또는 시청하면서 실시간 베팅이 가능한 상품도 국내 경기를 우선으로 2028년 단계적으로 도입한다. 또 신규 프로리그(당구, 탁구. 핸드볼) 및 e스포츠 아시안게임 정식종목 채택 등 환경 변화 및 구매자 수요를 반영해 발행종목을 확대하고, 타 사행산업(경륜 경정 72%,경마 73%, 카지노 75%) 및 불법시장(90%) 대비 낮은 환급률(64%) 개선을 위한 적정 환금률을 도출하고, 내년부터 1인당 구매한도도 회차당 10만원에서 20만원으로 상향하는 것도 추진한다.

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한성숙 국무총리는 4일 서울 종로구 정부서울청사에서 국가스포츠정책위원회 위원들에게 위촉장을 수여하고 회의를 주재했다. 사진제공=문화체육관광부

또 국민생활체육참여율 43.2%로 평균 62.9%에 턱없이 못미칠 뿐 아니라 70대 이상(59.5%)보다도 운동하지 않는 10대의 평생 운동습관 형성을 위한 '유·청소년 스포츠 활성화' 지원 정책을 강화했다. 이날 문체부가 발표한 2027년 유·청소년 체육활동 지원 예산도 올해 55억원에서 내년 424억원으로 대폭 확대됐다. 또 19~34세 청년들을 위한 청년문화패스(수도권 연 10만원, 비수도권 연 15만원) 본격 도입을 앞두고 이용 분야를 스포츠 분야까지 확대했다.

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스포츠 기회에서 소외돼온 장애 유·청소년들의 운동습관 형성을 위한 지원도 대폭 확대한다. 장애 유형별 유·청소년 체육활동 지원 프로그램을 개발하고 장애, 비장애학생들이 스포츠를 통해 서로 어울리며 이해를 증진하는 통합체육 교실을 170개에서 2030년 400개까지 확대하고, 대회 형식의 어울림 운동회 개최도 늘려나갈 계획이다.

또 판정 시비와 불공정한 오심 없는 '공정한 스포츠 구현을 위한 프로축구 심판 역량 고도화'를 목표 삼았다. 이를 위해 심판 평가관 선발 전형의 난이도를 강화하고 관리 시스템을 구축해 역량을 강화하고, 심판위원회 단독 의사결정으로 인한 오심문제 방지를 위해 심판조직도 개편한다. 위원회가 심판 배정과 운영, 징계를 수행하는 시스템에서 심판실이 배정과 교육을 담당하고 위원회는 운영과 징계를 담당하도록 한다. 또 AFC, FIFA 인증 코스를 통한 국제심판 엘리트 양성체제를 구축하고 월드컵 등에서 현행 30명의 국제심판 규모를 유지하고, AI와 영상 기반 분석 시스템을 단계적으로 도입하여 2030년까지 2단계 분석체계(전산 심판평가시스템→평가회의)를 정착시킬 계획이다. 문체부는 이날 내년 예산과 관련해 상임심판을 137명에서 586명으로 늘리고, 예산도 53억원에서 201억원을 투입한다고 밝혔다.

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전영지 기자 sky4us@sportschosun.com