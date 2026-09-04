[오피셜]'세계선수권 4연패' 컬링 전설 티린초니, 韓 대표팀 총감독 선임

사진제공=대한컬링연맹

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[스포츠조선 김가을 기자]세계선수권대회 4연패의 위업을 달성한 스위스의 '컬링 전설' 실바나 티린초니가 대한민국 컬링 국가대표팀의 지휘봉을 잡는다.

대한컬링연맹은 4일 '대한체육회의 최종 승인을 거쳐 티린초니 총감독 선임을 완료했다. 2026~2027시즌부터 남녀 4인조 및 믹스더블 등 국가대표 전 종목을 총괄 지휘한다'고 공식 발표했다.

티린초니 신임 총감독은 2018년 평창, 2022년 베이징, 2026년 밀라노-코르티나 대회까지 세 차례 동계올림픽 무대를 밟은 베테랑이다. 세계여자컬링선수권대회에서 사상 초유의 4연패를 달성했다. 2021년부터 2024년까지 42연승을 달성했다. 이는 세계 컬링 사상 최다 연승 기록이다.

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선수 시절 냉철한 아이스 리딩 능력과 풍부한 위기관리 노하우를 뽐냈던 그는 지난 4월 은퇴했다. 이후 7월 컬링연맹의 외국인 총감독 채용에 지원해 면접 절차를 거쳐 선임됐다.

컬링연맹은 티린초니 총감독을 돕기 위해 상대 전력 및 글로벌 트렌드를 분석하는 이민석 트레이너, 아이스 컨디션 및 테크니컬 장비 분석을 맡은 김홍영 트레이너 등 전문 전담팀을 꾸려 다가오는 2030년 알프스 동계올림픽을 집중 대비할 계획이다.

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티린초니 총감독은 국가대표 선수단과의 킥오프 미팅을 시작으로 시즌 훈련 계획 수립, 해외 투어 및 전지훈련 연계 등 본격적인 업무에 돌입할 예정이다. 컬링연맹은 2026년 밀라노-코르티나 대회에서 올림픽 원정 최고 성적을 낸 여자 대표팀(경기도청)과 정병진 스킵이 중심이 된 남자 대표팀(의성군청), 주니어 세계선수권 금메달리스트 강보배가 포진한 믹스더블 대표팀이 신임 총감독의 노하우와 만나 강력한 시너지를 낼 것으로 기대한다.

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컬링연맹 관계자는 "세계선수권 전무후무한 4연패를 쓴 세계 최고의 선수를 총감독으로 맞이하게 돼 기쁘다. 총감독의 풍부한 경험과 우리 선수들의 잠재력이 결합해 국제무대에서 확실한 결실을 볼 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com