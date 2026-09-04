'또또 만났다!' 3연패 노리는 안세영, 중국마스터즈 4강서 日 야마구치 아카네와 격돌

사진=EPA 연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]'세계 최강' 안세영(삼성생명)의 질주가 무섭다.

세계 랭킹 1위 안세영은 4일 중국 선전의 선전아레나에서 열린 김가은(삼성생명·12위)과의 2026년 중국마스터즈(슈퍼 750) 여자 단식 8강전에서 세트 스코어 2대0(21-11, 21-10)으로 이겼다. 37분 만에 경기를 끝낸 안세영은 4강행 티켓을 거머쥐었다.

'퍼펙트 경기력'이다. 안세영은 부상 복귀전이었던 지난달 세계선수권대회에서 64강전부터 결승전까지 단 한 게임도 내주지 않는 완벽한 경기력으로 정상에 올랐다. 이번 대회도 마찬가지다. 그는 단 한 게임도 허락하지 않는 압도적 경기력을 선보이고 있다.

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4강전 상대는 '라이벌' 야마구치 아카네(일본·3위)다. 야마구치는 8강전에서 수파니다 카테통(태국·30위)을 2대0(21-18, 21-16)으로 제압했다.

안세영과 야마구치는 5일 4강전에서 격돌한다. 상대 전적에선 안세영이 20승15패로 앞서있다. 특히 최근 6연승을 질주하며 상대 전적을 뒤집었다. 공교롭게도 둘은 직전 세계선수권대회 결승에서도 격돌했다. 당시 안세영이 세트 스코어 2대0(21-17, 21-14)으로 승리하며 우승을 차지했다.

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안세영은 이번 대회 3연패를 정조준한다. 안세영은 2024, 2025년 우승자다. 3연속 우승하면 천위페이(2018, 2019, 2023년)와 여자 단식 최다 우승 기록 동률을 이룬다. 더욱이 이번 대회는 2026년 아이치-나고야 아시안게임을 앞둔 최종 리허설이다. 안세영은 2023년 항저우에서 열린 아시안게임에서 금메달을 목에 걸었다. '디펜딩 챔피언' 안세영은 두 대회 연속 정상을 정조준한다. 앞서 안세영은 "(아시안게임) 일본에서 하더라도 나는 내가 더 잃을 게 없다는 식으로 자신 있게 달려든다면, 상대도 긴장할 것으로 생각한다. 계속 해왔던 대로, 준비했던 대로 하겠다"고 다짐했다.

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한편, 안세영이 야마구치를 잡고 결승에 오르면 미야자키 토모카(일본·9위)-왕즈이(중국·2위) 대결 승자와 만난다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com