방미통위 "亞게임 비인기종목-e스포츠-장애인亞게임 보편적 시청권 보장X중계 확대 권고"[공식발표]

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[스포츠조선 전영지 기자]방송미디어통신위원회(이하 방미통위)가 '2026년 아이치-나고야 아시안게임 중계방송 사업자를 대상으로 순차편성과 함께 비인기 종목, e스포츠 등 신규 종목, 장애인아시안게임에 대해 적극 중계를 권고했다.

4일 방미통위는 2026년 제33차 위원회(서면)를 통해 9월 19일부터 10월 4일까지 펼쳐질 아시안게임 중계방송이 과도하게 중복 편성되지 않도록 채널별, 매체별 순차편성 및 국민의 보편적 시청권 보장을 위한 구체적 사항들을 권고했다. 다만 개·폐막식과 한국대표팀이 출전하는 경기 등 국민적 관심이 높은 경기의 경우에는 순차편성의 예외로 인정했다.

또한 이번 대회에서 중계되는 비인기 종목과 e스포츠 등 신규 종목에 대해서도 이를 시청하고자 하는 국민이 소외되지 않도록 관심을 기울여줄 것과 같은 장소에서 연이어 개최되는 장애인아시안게임(10월18~24일) 중계방송에 대해서도 국민적 관심을 제고하고 시청 기회가 확대할 수 있도록 적극적으로 중계를 고려해줄 것을 권고했다.

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이번 권고는 지난 8월 열린 '제9기 보편적시청권보장위원회(위원장 고민수)'의 제4차 회의에서 논의한 국민의 시청 기회 확대 등 보편적 시청권 보장을 위해 결정됐다. 김종철 방미통위원장은 "아시안게임은 국민들에게 즐거움과 감동을 선사하는 국제적 행사로 국민 시청권이 실질적으로 보장될 수 있도록 중계방송사업자들의 노력을 당부한다"고 말했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com