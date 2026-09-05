도저히 패배할 기미가 안 보인다, 또 결승행..."안세영, 못 이길 상대 아냐" 세계 랭킹 3위 자존심 산산조각, 43분 만에 패배

[스포츠조선 이현석 기자]안세영(삼성생명)이 다시 한번 결승에 안착했다.
안세영은 5일 중국 선전 아레나에서 열린 2026년 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 중국 마스터스(슈퍼 750) 여자 단식 준결승에서 세계 랭킹 3위인 야마구치 아카네(일본)를 43분 만에 2대0으로 꺾었다. 안세영은 2026년 아이치-나고야 아시안게임을 앞두고 한국 배드민턴의 간판으로서 다시 한번 기세를 올렸다. 안세영은 이날 승리로 야마구치와의 통산 전적에서 21승 15패를 기록했다. 지난달 세계선수권에서는 결승에서 안세영이 야마구치를 2대0으로 꺾은 바 있다.
안세영은 앞서 지난달 세계선수권대회 직전까지 부상 문제로 인해 경기를 소화하지 못했다. 세계선수권에서 최강자의 복귀를 알리며 무결점 우승에 성공한 안세영은 이번 대회에서도 뛰어난 기량과 함께 준결승까지 단 한 게임도 내주지 않는 절정의 경기력을 선보이고 있다. 안세영은 이번 대회에서 우승한다면 2024, 2025년에 이어 대회 3연패다. 결승에서는 세계 랭킹 2위 왕즈이(중국)와 9위 미야자키 도모카(일본)의 준결승전 승자인 미야자키와 맞붙는다.
1게임 초반 6-6 동점 상황에서 야마구치의 범실이 나온 이후 흐름을 잡았다. 곧바로 내리 5점, 11-6으로 상대를 제압했다. 인터벌 이후에는 야마구치를 완벽하게 틀어막으며 21-13으로 첫 게임을 챙겼다. 2게임도 크게 다르지 않았다. 시작부터 6점을 꽂아넣으며 야마구치를 흔든 안세영은 추격조차 허용하지 않는 최고의 경기력을 선보이며 21-15로 야마구치를 제압했다.
이날 경기를 앞두고 안세영과의 일전에 대해 "확실히 강한 상대다. 다만 이길 수 없는 상대는 아니다"라며 자신감을 드러냈던 야마구치는 경기력이 자신감을 따라오지 못했다. 중국의 넷이즈는 '안세영을 상대로 지는 것은 그리 부끄러운 일이라고 볼 수 없다'며 이번 대회 안세영의 경기력을 칭찬하기도 했다. 안세영이 6일 미야자키와의 결승에서 금빛 여정을 이어갈지에도 관심이 쏠릴 전망이다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com