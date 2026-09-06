스포츠토토 대학생 기자단 '토파원 1기' 성공적으로 활동 마감…'톡톡 튀는 시선'으로 6개월간 콘텐츠 60건, 누적 조회수 1만3675회 기록

스포츠토토 토파원 1기 대학생 기자단이 해단식을 마친 후 기념 사진 촬영을 하고 있다. 사진제공=한국스포츠레저

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서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저가 최근 '스포츠토토 대학생 기자단 토파원 1기' 해단식을 열고 6개월의 대장정을 마무리했다고 6일 밝혔다.

이날 해단식에는 김대욱 한국스포츠레저 대표이사를 비롯해 회사 관계자와 대학생 기자단 등이 참석했다. 행사는 스포츠토토 관련 퀴즈와 기자단 활동 소감 발표를 시작으로 활동 성과 보고, 수료증 전달, 우수활동자 시상 등의 순서로 진행됐다.

'토파원'은 스포츠토토와 특파원을 결합한 명칭으로, 대학생의 참신한 시선으로 스포츠토토의 공익적 가치와 건전한 스포츠 문화를 알리기 위해 운영된 대학생 기자단이다.

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지난 3월 11일 발대식을 시작으로 활동에 나선 토파원 1기는 약 6개월 동안 매월 개인 미션과 현장 취재 등을 통해 공식 블로그 콘텐츠 '월간토파원' 총 60건을 제작했다. 기자단 10명이 각각 6건의 콘텐츠를 작성했으며, 중도 이탈자 없이 전원이 활동을 마치고 수료했다.

기자단이 제작한 콘텐츠는 국내외 주요 경기와 스포츠 현장을 다룬 스포츠 종목 주제 21건과 스포츠토토 상품 및 사업 소개, 건전구매 캠페인, 오프라인 행사 등을 소개한 스포츠토토 주제 39건으로 구성됐다.

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특히, 기자단 콘텐츠는 지난 8월 24일 기준 누적 조회수 1만3675회를 기록했다. 기자단은 발대식과 워크숍, 간담회, 해단식 등 총 4회의 오프라인 프로그램에 참여했으며, 주요 스포츠 경기와 스포츠토토 행사 등을 대상으로 총 6건의 현장 취재 콘텐츠도 제작했다.

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콘텐츠에서는 합법 스포츠토토와 불법 스포츠도박의 차이를 비롯해 공식 인터넷 발매사이트 베트맨 이용 방법, 적중금 환급 절차, 건전구매 프로그램 등 이용자가 궁금해할 수 있는 정보를 대학생의 눈높이에서 알기 쉽게 전달했다.

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이와 함께 국내외 스포츠 경기 분석과 현장 취재를 통해 스포츠 관람의 재미를 소개하고, 스포츠토토의 공익적 역할과 건전한 이용 문화를 알리는 데도 힘썼다.

해단식에서는 매월 진행된 정기 미션의 완성도와 활동 참여도, 콘텐츠 홍보 성과 등을 종합적으로 평가해 우수활동자를 선정해 시상했다.

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기자단은 각자 활동 소감을 통해 스포츠토토의 공익적 역할과 불법 스포츠도박과의 차이를 이해하게 됐으며, 콘텐츠 기획·제작과 현장 취재 경험을 통해 스포츠 분야에 대한 이해와 콘텐츠 작성 역량을 높일 수 있었다고 전했다.

또한 차기 기자단에게 스포츠토토 관련 행사와 현장 취재에 적극적으로 참여하고, 책임감을 바탕으로 자신만의 시선이 담긴 콘텐츠를 제작해 달라는 조언도 남겼다.

김대욱 대표는 "지난 6개월 동안 대학생의 참신한 시선으로 스포츠토토의 공익적 가치와 건전한 스포츠 문화를 알리는 데 힘써준 기자단에게 감사드린다"며 "이번 활동을 통해 쌓은 경험을 바탕으로 각자의 분야에서 역량을 발휘하는 스포츠 인재로 성장하기를 기대한다"라고 격려했다.

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최만식 기자 cms@sportschosun.com