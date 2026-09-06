'안세영 미쳤다' 연속 퍼펙트 우승, 아시안게임 금메달이 보이네…AG 리허설 중국마스터즈서 일본에 완승 3연패 달성, 시즌 9번째 '金'

(260906) -- SHENZHEN, Sept. 6, 2026 (Xinhua) -- First-placed An Se Young (R) of South Korea and second-placed Miyazaki Tomoka of Japan pose during the awarding ceremony for the women's singles event at China Masters 2026 badminton tournament in Shenzhen, south China's Guangdong Province, Sept. 6, 2026. (Xinhua/Sun Fei)

(260906) -- SHENZHEN, Sept. 6, 2026 (Xinhua) -- An Se Young of South Korea celebrates after winning the women's singles final match against Miyazaki Tomoka of Japan at China Masters 2026 badminton tournament in Shenzhen, south China's Guangdong Province, Sept. 6, 2026. (Xinhua/Sun Fei)

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[스포츠조선 최만식 기자] '셔틀콕 여제' 안세영(24·삼성생명)이 국제대회 연속 우승을 기록하며 아시안게임을 향한 발걸음을 가볍게 했다.

세계랭킹 1위 안세영은 6일 중국 선전에서 벌어진 '2026 중국마스터즈배드민턴선수권(슈퍼 750)' 여자단식 결승 미야자키 도모카(세계 9위·일본)와의 경기서 게임스코어 2대0(21-17, 21-6)으로 완승하며 금메달을 목에 걸었다.

지난달 열린 '2026 세계개인배드민턴선수권대회'에 이어 2회 연속 우승이자, 올시즌 9번째(단체전 포함) 수확한 금메달이다. 중국마스터즈에서는 3년 연속 정상에 오르기도 했다.

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안세영은 2026년 아이치·나고야아시안게임을 앞두고 최종 리허설 삼아 치른 이번 대회에서 여전한 세계 최강임을 입증하면서 아시안게임 금메달 가능성을 한층 높였다.

안세영을 포함한 한국배드민턴대표팀은 오는 19일 개막하는 아이치-나고야 아시안게임에서 단체전(20~24일)을 먼저 치른 뒤 25일부터 29일까지 진행되는 개인전에서 무더기 메달 사냥을 노린다.

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이번 아시안게임에서 한국의 금메달 목표 종목은 안세영의 여자단식을 비롯, 남자복식(서승재-김원호)과 여자복식(이소희-백하나, 김혜정-공희용), 여자단체전이다. 특히 안세영은 2023년 열린 항저우아시안게임에서 단체전과 여자단식 2관왕에 오르는 등 유일한 개인전 금메달리스트였다.

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(260906) -- SHENZHEN, Sept. 6, 2026 (Xinhua) -- An Se Young of South Korea hits a return during the women's singles final match against Miyazaki Tomoka of Japan at China Masters 2026 badminton tournament in Shenzhen, south China's Guangdong Province, Sept. 6, 2026. (Xinhua/Sun Fei)

최근 보여준 페이스라면 24년 만의 아시안게임 연속 우승 쾌거도 무난할 것으로 보인다. 한국은 혼합복식 세계 최강이었던 김동문-라경민(1998, 2002년) 이후 지금까지 아시안게임 연속 우승을 배출하지 못했다.

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안세영은 이번 우승을 통해 부상에서의 완벽한 부활을 알렸다. 지난 7월 일본오픈 32강전 도중 왼발 부상으로 인해 16강전을 기권했다. 과거에 종종 겪었던 근육 통증이 재발한 것이었다. 곧바로 열린 상위급(슈퍼 1000) 대회인 중국오픈 출전도 포기했다. 심각한 부상은 아니지만 더 큰 무대, 세계선수권과 아시안게임을 대비하기 위해 무리하지 않기로 했다.

당시 부상이 재발했을 때만 해도 안세영의 폭풍질주가 흔들리는 게 아니냐는 우려가 없진 않았다. 2025년 단일 시즌 역대 최다승 타이기록(11승), 단식 선수 역대 최고 승률(94.8%) 등의 대기록을 세웠던 여세를 몰아 2026년 상반기 동안 국제대회 7회 우승을 달성하던 중이었다.

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(260906) -- SHENZHEN, Sept. 6, 2026 (Xinhua) -- First-placed An Se Young (R) of South Korea and second-placed Miyazaki Tomoka of Japan pose during the awarding ceremony for the women's singles event at China Masters 2026 badminton tournament in Shenzhen, south China's Guangdong Province, Sept. 6, 2026. (Xinhua/Sun Fei)

하지만 안세영은 항저우아시안게임과 2024년 파리올림픽에서 '부상 투혼의 아이콘'으로 떠올랐던 '전문가'답게 복귀전인 세계선수권에서 3년 만의 정상 탈환을 이뤄냈고, 내친 김에 연속 우승 재시동까지 걸었다.

안세영의 이런 질주 본능을 입증하듯 이날 결승전에서도 안세영은 여유롭게 정상에 올랐다. 준결승까지만 해도 안세영의 우승은 사실상 '떼논당상'이었다. 천위페이(세계 4위)가 아시안게임 대비를 위해 출전하지 않았고, 왕즈이(세계 2위·이상 중국)가 준결승에서 미야자키에게 이변의 패배를 당했기 때문이다. 안세영의 준결승 상대인 야마구치 아카네(세계 3위·일본)는 앞서 열린 세계선수권 결승에서 제물이 됐듯이 더이상 적수가 되지 못했다.

결승 상대인 미야자키는 20세 신예로 세계 9위까지 성장했지만 안세영과의 이전 맞대결에서 7전 전패할 정도로 아직 갈 길이 멀었다. '넌 아직 멀었어'를 증명하듯, 이날 결승에서도 안세영은 1게임에서 자신의 실수와 방심으로 인해 실점한 것을 제외하고, 별다른 위기를 겪지 않으며 주도권을 잃지 않았다.

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1게임 상황 파악이 끝난 안세영은 2게임에서 무섭게 돌변했다. 초반부터 맹공을 퍼부으며 연속 득점을 행진을 하더니 8-0까지 달아났다. 미야자키는 체력까지 급락한 채 '여제'의 샷을 쫓아가기 바빴다. 11-1로 인터벌에 접어들었을 때 승부는 사실상 끝난 분위기였고, 이후 안세영은 상대를 손쉽게 요리하며 정상에 다가갔다. 세계선수권에 이어 두 대회 연속 퍼펙트 승리(게임스코어 2대0) 행진은 보너스였다.

최만식 기자 cms@sportschosun.com